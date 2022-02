Nowa twarz w polskiej kadrze? Michniewicz spotkał się z zawodnikiem, inni nie zwracali na niego uwagi

Jeśli Czesław Michniewicz zdecyduje się na powołanie tego zawodnika do reprezentacji Polski, będzie to spora niespodzianka. Do tej pory Jakub Kiwior w ogóle nie był rozważany w kontekście ewentualnego dołączenia do seniorskiej kadry reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner Biało-Czerwonych ma jednak bardzo dobre zdanie na temat obrońcy występującego we Włoszech.

Jakub Kiwior w gronie piłkarzy obserwowanych przez Czesława Michniewicza

Trener obecnie przebywa we Włoszech, gdzie spotyka się z występującymi tam rodakami. Ze swojej listy odhaczył już wizytę u Piotra Zielińskiego, a także Kamila Glika. Co ciekawe w planach szkoleniowca znalazło się także spotkanie z Jakubem Kiwiorem. Taką niespodziewaną informacją podzielił się na Twitterze Sebastian Staszewski z Interii.

„21-letni obrońca, który w Serie A występuje od kilku miesięcy, może być jednym z wygranych kadencji nowego selekcjonera. Ten ceni jego umiejętności bardzo wysoko. W przeszłości chciał go zresztą sprowadzić do Legii Warszawa” – czytamy w artykule.

Kim jest Jakub Kiwior?

Kiwior cały czas był podstawowym stoperem polskiej młodzieżówki, nawet po tym, jak objął ją Maciej Stolarczyk. Jeśli chodzi o futbol klubowy, obrońca występuje w Spezii, drużynie walczącej o utrzymanie w Serie A, do której trafił latem za półtora miliona euro. Wcześniej występował w MSK Żilina z ligi słowackiej. Do pierwszego składu Spezii przebił się jednak dopiero w grudniu minionego roku. Co ciekawe jednak Thiago Motta wystawia go na pozycji defensywnego pomocnika, a nie środkowego defensora.

Dla reprezentacji Polski Kiwior mógłby być wartościowym wzmocnieniem, zwłaszcza że jego wiodącą nogą jest lewa. Michniewicz mógłby na niego odważniej postawić szczególnie kiedy zdecydowałby się zaimplementować w reprezentacji ustawienie z trójką obrońców.

