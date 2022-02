Czesław Michniewicz odwiedza kolejnych kadrowiczów. Trener nadal podróżuje po Włoszech

Czesław Michniewicz przystąpił do przygotowań do meczu barażowego z Rosją. Selekcjoner reprezentacji Polski jeździ teraz po Europie i spotyka się z naszymi kadrowiczami. Trener odwiedził kolejnych piłkarzy grających we Włoszech.

Czesław Michniewicz na konferencji prasowej, na której został przedstawiony światu jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski zapowiedział, że planuje spotkania z naszymi kadrowiczami. Stwierdził, że zacznie od najważniejszych piłkarzy. Na samym początku Michniewicz spotkał się z Robertem Lewandowskim, z którym miał podobno rozmawiać o kadrze przez trzy godziny. Kolejne rozmowy Czesława Michniewicza Czesław Michniewicz po rozmowie z Robertem Lewandowskim pojechał do Włoch, gdzie na pierwszy ogień spotkał się z Kamilem Glikiem i Piotrem Zielińskim. Następnie selekcjoner widział się z Bartłomiejem Drągowskim, Krzysztofem Piątkiem, Łukaszem Skorupskim i Szymonem Żurkowskim. Następną osobą na drodze trenera Michniewicza był Wojciech Szczęsny, który bez zmian ma pozostać pierwszym bramkarzem naszej kadry. Ostatnie spotkania szkoleniowca reprezentacji To jednak nie koniec włoskiej podróży naszego szkoleniowca, ponieważ w poniedziałek 8 lutego spotkał się on z Karolem Linettym i Bartoszem Bereszyńskim. Gdzie Michniewicz zawędruje dalej? Wydaje się, że wypadałoby odwiedzić jeszcze Grzegorza Krychowiaka w Rosji i naszych piłkarzy w Anglii, w tym Jana Bednarka, Matty'ego Casha i Jakuba Modera. Biało-Czerwoni zmierzą się z Rosją w ramach półfinału baraży do mistrzostw świata w Katarze 24 marca. Jeśli nasza drużyna zdoła pokonać Sborną, awansuje do finału, w którym zmierzy się ze Szwecją lub Czechami. Czytaj też:

