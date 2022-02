Serce chciałoby poczuć dumę z bojkotu meczu z Rosją. Rozum wie, że sam poklask nic nie znaczy

Pomysł na ten felieton zrodził się w mojej głowie jeszcze zanim PZPN zajął oficjalne stanowisko. Muszę przyznać natomiast przyznać, że mam co do niego mieszane uczucia.

Trzy strony medalu

Z jednej strony bowiem cieszę się, iż w ogóle powstał jakikolwiek sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji. Z drugiej – są pewne rzeczy, które w oświadczeniu zupełnie mi się nie podobają. Wydaje mi się, że jest zwyczajnie za miękkie, ale w porządku. Trzeba było pójść na kompromis, bo choćby Szwedzi nie są aż tak krewkim narodem, jak chcielibyśmy, aby dzisiaj byli. Sam Cezary Kulesza przyznał przecież, że w ostatecznej wersji oświadczenie zostało ugrzecznione. Mam nadzieję, iż jednocześnie nie straciło zbyt dużo mocy.

Z trzeciej strony najważniejsze jest jednak to, by faktycznie nie wysyłać naszych piłkarzy do Rosji. Mogą sobie różni przedstawiciele tego kraju zapewniać, że w Moskwie bylibyśmy bezpieczni, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej ich słowa nie są warte nawet złamanej kopiejki.