Robert Lewandowski wydał oświadczenie. Jasna deklaracja kapitana reprezentacji Polski

W czwartek rano rosyjskie wojska rozpoczęły agresję na terenie Ukrainy. Na sytuację u naszych wschodnich sąsiadów reagują wszyscy, w tym ludzie i instytucje ze świata sportu. PZPN wraz z szwedzką i czeską federacją wydał wspólne oświadczenie, w którym domaga się zmiany miejsca rozgrywania spotkania barażowego do mistrzostw świata z Rosją. Swoje zdanie w tym temacie wygłosił teraz kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie

„Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę” – rozpoczął swoje krótkie oświadczenie Lewandowski. „Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN” – dodał jeszcze Polak.

Sam PZPM nie chce raczej bojkotować spotkania przeciwko Rosji, ponieważ, jak powiedział sekretarz generalny Łukasz Wachowski „chcemy awansować na mistrzostwa świata”. PZPN stara się tylko przenieść mecz na grunt neutralny. Gianni Infantino natomiast, czyli szef FIFA, stwierdził, że w tej chwili jego organizacja skupi się na obserwowaniu dalszego rozwoju wydarzeń na Ukrainie

