Cezary Kulesza skomentował swoją decyzję ws. meczu z Rosją. „Brutalna, barbarzyńska eskalacja”

„Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja” – napisał Kulesza. Prezes PZPN zapowiedział, że po rozmowach z federacjami z Czech i Szwecji przedstawi FIFA wspólne stanowisko. Decyzję poparli również piłkarze reprezentacji Polski.

Kulesza: PZPN nigdy nie akceptował brutalnej, barbarzyńskiej eskalacji

Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty dokładniej skomentował swoją decyzję. Wyjaśnił, że to, co dzieje się na Ukrainie jest tragedią, wobec której nie możemy zostać obojętni. – PZPN nigdy nie akceptował i nigdy nie zaakceptuje brutalnej, barbarzyńskiej eskalacji, którą obserwujemy za naszą wschodnią granicą – powiedział prezes polskiej federacji piłkarskiej. Kulesza przyznał, że w piątek były prowadzone bardzo długie rozmowy na temat sytuacji związanej z barażowym spotkaniem.

Decyzja nie mogła być inna. – W sytuacji trwającej na Ukrainie wojny mogliśmy podjąć tylko taką decyzję, jedyną i słuszną, nawet jeśli będzie ona dla nas bolesna – powiedział jeszcze Kulesza. Wynika z tego więc, że jeśli FIFA nie zdecyduje się wyrzucić z barażowych spotkań reprezentacji Rosji, Polska odda go walkowerem, a to oznacza brak szans na awans na mundial. W obliczu wojny na Ukrainie nie ma to jednak za dużego znaczenia.

