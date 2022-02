Wojna Rosja - Ukraina. Matty Cash zdecydował się na piękny gest. Wsparł Tomasza Kędziorę

Tomasz Kędziora jest na co dzień zawodnikiem Dynama Kijów, przez co on z jego rodziną znajdują, bądź znajdowali się w stolicy Ukrainy. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski w programie Stan Futbolu przekazał, że Tomasz Kędziora wraz z rodziną jest na dobrej drodze do powrotu z Kijowa.

Bezpośrednie wsparcie dla reprezentanta Polski umieścili inni kadrowicze w swoim oficjalnym oświadczeniu. „My piłkarze reprezentacji Polski, wspólnie z PZPN, podjęliśmy decyzję, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę nie zamierzamy wystąpić w barażowym meczu z Rosją. Nie jest to łatwa decyzja, ale w życiu są ważniejsze sprawy niż piłka nożna. Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i naszym Przyjacielem Tomkiem Kędziorą, który wraz z rodziną wciąż przebywa w Kijowie” – napisano w komunikacie, opublikowanym na Twitterze „Łączy Nas Piłka”.

Piękny gest Matty'ego Casha

Matty Cash zdobył bramkę w meczu Premier League między Brighton i Aston Villa. Polak po strzeleniu gola zdjął koszulkę, podbiegł do kamery i pokazał ukryty pod trykotem napis „Tomasz Kędziora + rodzina. Bądźcie silni, bracie”. Ten przemiły gest jest niejako potwierdzeniem, że angielsko-polski zawodnik chce jak najbardziej zżyć się z innymi Biało-Czerwonymi, którzy reprezentują nasz kraj.

