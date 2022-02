Tomasz Kędziora jest już w Polsce. PZPN pokazał zdjęcie

Tomasz Kędziora jest zawodnikiem ukraińskiego Dynama Kijów. Reprezentant Polski od wybuchu wojny na Ukrainie przebywał w stolicy naszych wschodnich sąsiadów, skąd usilnie próbował ewakuować go rząd i PZPN. W sobotniej rozmowie z sekretarzem generalnym PZPN Łukasza Wachowskiego dowiedzieliśmy się, że Polak jest już blisko powrotu do Ojczyzny. - Tomek zmierza w bezpieczną stronę i powinno się to szybko wyjaśnić – powiedział sekretarz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w programie Stan Futbolu.

Piękny gest Matty'ego Casha

Gdy Kędziora był w trakcie ewakuacji z Kijowa Matty Cash zdobył bramkę w meczu Premier League między Brighton i Aston Villa. Polak po strzeleniu gola zdjął koszulkę, podbiegł do kamery i pokazał ukryty pod trykotem napis „Tomasz Kędziora + rodzina. Bądźcie silni, bracie”. Ten przemiły gest jest niejako potwierdzeniem, że angielsko-polski zawodnik chce jak najbardziej zżyć się z innymi Biało-Czerwonymi, którzy reprezentują nasz kraj.

Wcześniej wsparcie dla Polaka wyrazili wszyscy reprezentanci Polski we wspólnym oświadczeniu. „Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i naszym Przyjacielem Tomkiem Kędziorą, który wraz z rodziną wciąż przebywa w Kijowie” - możemy przeczytać w komunikacie na stronie „Łączy Nas Piłka”.

