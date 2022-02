Cezary Kulesza dalej działa. To odpowiedź na skandaliczną decyzję FIFA

FIFA w niedzielny wieczór wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że na terenie Rosji nie będą rozgrywane żadne mecze międzynarodowe. Co więcej, kadra Sbornej ma występować w spotkaniach pod nazwą „Związek Piłkarski Rosji" (RFU), a w rozgrywanych przez nią meczach nie usłyszymy hymnu Rosji oraz nie zobaczymy oficjalnie używanej flagi tego kraju.

PZPN zareagował na komunikat FIFA

Decyzja światowej organizacji jest szeroko krytykowana, ponieważ w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu kibiców, piłkarzy, dziennikarzy czy działaczy oczekiwało całkowitego wykluczenia Rosjan z rozgrywek międzynarodowych, w tym z turnieju barażowego przed mistrzostwami świata.

Na odpowiedź PZPN nie trzeba było długo czekać. „Polski Związek Piłki Nożnej oświadcza, że w wyniku brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i trwającej tam wojny, nie widzi możliwości rywalizowania z reprezentacją Rosji w barażach o awans do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku bez względu na nazwę drużyny złożonej z rosyjskich piłkarzy oraz miejsce rozgrywania meczu” – przekazał związek w opublikowanym tego samego dnia komunikacie.

Wojna na Ukrainie. Kulesza dalej działa

Kulesza o kolejnych działaniach poinformował w niedzielę 27 lutego, krótko przed północą. „W związku ze skandaliczną decyzją FIFA, PZPN wysłał dziś pismo do wszystkich piłkarskich federacji w Europie” – poinformował szef federacji. Jak dodał, PZPN we wspomnianym piśmie przedstawił swoje stanowisko oraz zachęcił, by pozostałe federacje postąpiły podobnie. „Bo tylko zjednoczeni będziemy silni. Żadnej pobłażliwości dla rosyjskiej agresji na Ukrainę” – dodał.

