Reprezentacja Polski może skorzystać na wykluczeniu Rosji z baraży. Znamy prawdopodobny scenariusz

28 lutego FIFA i UEFA w końcu zdecydowały się podjąć konkretne działa w kwestie usankcjonowania Rosji w piłkarskich rozgrywkach międzynarodowych. Sborna została wykluczona z rywalizacji także jeśli chodzi o baraże katarskich mistrzostw świata. Dla Polski ten werdykt obu federacji ma kluczowe znaczenie.

Reprezentacja Rosji wykluczona z międzynarodowych rozgrywek

„FIFA i UEFA podjęły dziś wspólnie decyzję, że wszystkie rosyjskie drużyny, zarówno reprezentacje narodowe, jak i drużyny klubowe, zostaną zawieszone w uczestnictwie w zarówno w rozgrywkach FIFA, jak i UEFA do odwołania” – czytamy w oficjalnym komunikacie organizacji. Co prawda Rosyjski Związek Piłki Nożnej zapowiedział odwołanie się do Trybunału Arbitrażowego, aczkolwiek wątpliwe jest, by wspomniany wyrok został uchylony.

Sky Sports: Polska awansuje walkowerem do finału baraży MŚ 2022

Zamiast tego ruszyły spekulacje dotyczące drabinki barażowej oraz kwestii, kto najbardziej skorzysta na wykluczeniu Rosji. Według doniesień Sky Sports największym beneficjentem będą… Biało-Czerwoni. „Na przyszły miesiąc mamy zaplanowane baraże mistrzostw świata, w których pierwotnie Polska miała grać z Rosją, ale teraz tak się nie stanie. Wyobrażam sobie, że Biało-Czerwoni od razu przejdą do finału play-offów z Czechami lub Szwecją” – czytamy słowa Kaveha Solhekola, reportera wspomnianej redakcji sportowej.

„Polska stanęła ramię w ramię z Ukrainą niezależnie od konsekwencji. Mówili, że bez względu na to, co się stanie, nie zagrają z Rosją, gdy ta najeżdża na Ukrainę” – opisywano w Sky Sports.

