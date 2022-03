Jaka będzie decyzja FIFA w sprawie gry Polaków w barażach? Zaskakujące doniesienia brytyjskich mediów

Krótko po tym, jak FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie reprezentacje i drużyny klubowe, ruszyły spekulacje na temat udziału Polaków w turnieju barażowego. Sborna miała być bowiem rywalem Biało-Czerwonych w półfinale, który wyłoniłby rywala zwycięzcy starcia Czechy – Szwecja.

Chociaż jednym z omawianych scenariuszy było przyznanie naszej kadrze wolnego losu i automatyczny awans do finału, to według Jakuba Kwiatkowskiego takie rozwiązanie jest nierealne. Rzecznik PZPN przyznał przy tym, że FIFA ma niemały problem. – Mówi się, że Rosjan mogliby zastąpić Słowacy, ale ci z kolei mają zaplanowany na 24 marca mecz towarzyski z Norwegią. Węgrzy natomiast grają w tym czasie z Serbią. No i, gdzie takie spotkanie miałoby się odbyć? – kontynuował na antenie TVP Sport.

Reprezentacja Polski jednak w finale?

Według brytyjskich mediów przyznanie Polakom wolnego losu, wbrew temu co mówił Kwiatkowski, jest realne. Takie doniesienia przekazali najpierw dziennikarze Sky Sports, a w środę 2 marca podobne informacje przekazał „The Guardian" . Jak czytamy w internetowym serwisie wspomnianego dziennika, FIFA prawdopodobnie nie rozważa już alternatywnych scenariuszy, takich jak dopuszczenie do baraży Węgrów czy Finów.

Decyzja, zgodnie z tym co przedstawiciele FIFA przekazali PZPN, powinna zapaść do końca bieżącego tygodnia. Sekretarz generalny polskiego związku w rozmowie z Canal+ ujawnił jednak, że póki co nie wiadomo, jak ten baraż finalnie będzie wyglądać”. – Chcemy grać i awansować, ale na pewno nie z Rosją – zadeklarował Łukasz Wachowski.

