Co z barażami Polaków? FIFA zwleka z decyzją

FIFA i UEFA zawiesiły reprezentację Rosji we wszystkich rozgrywkach pod egidami tych federacji. Oznacza to, że pod znakiem zapytania stanęła sprawa półfinałowego spotkania barażowego, w którym Polska miała zmierzyć się właśnie ze Sborną.

Rosja nie zgadza się na decyzje FIFA i UEFA

Rosja nie zgodziła się na ostre sankcje ze strony FIFA i UEFA i zapowiedziała, że odwoła się w tej sprawie do Sportowego Sądu Arbitrażowego. „RFU uważa, że FIFA i UEFA nie miały podstawy prawnej przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Naruszył podstawowe prawa RFU jako członka FIFA i UEFA, w tym prawo do udziału w zawodach. Ponadto decyzja o wycofaniu drużyny narodowej z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2022 została podjęta pod presją bezpośrednich rywali w play-offach, co naruszyło zasadę sportu i zasady fair play” – napisała rosyjska federacja.

FIFA zwleka z decyzją ws. Polski

Reprezentacja Polski czeka na informacje w sprawie ewentualnego awansu walkowerem do finału baraży MŚ. Przypomnijmy, jeśli sąd arbitrażowy przywróciłby Rosję do gry, Polska automatycznie by nie zaawansowała, ponieważ zapowiedziała, że nie będzie grała przeciwko Rosji. Według informacji, jakie podał „Przegląd Sportowy” FIFA nie udzieli oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie, ponieważ... czeka opinię Sportowego Sądu Arbitrażowego ws. odwołania, jakie wystosowała rosyjska federacja piłkarska.

