Spisek PZPN-u wymierzony w Rosję. Absurdalne doniesienia tamtejszych mediów

Marcowe baraże o awans na mistrzostwa świata coraz bliżej. Co prawda nadal nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądała rywalizacja w naszej części drabinki, aczkolwiek pewne jest, iż Biało-Czerwoni nie zagrają z Rosją. W tamtejszych mediach głośno jest jednak o naszych piłkarzach, którzy doniesień Match TV mogą nie wrócić do swoich klubów po nadchodzącym zgrupowaniu.

Czesław Michniewicz powoła czterech Polaków z ligi rosyjskiej?

Czesław Michniewicz ma ogłosić powołania już w najbliższy poniedziałek, czyli 7 marca. Tajemnicą poliszynela jest, iż kadra na pierwsze zgrupowanie pod wodzą nowego selekcjonera będzie bardzo szeroka. Mówi się, że trener Biało-Czerwonych znajdzie miejsce na swojej liście aż dla 30 zawodników. Mamy być gotowi na nowe twarze (jak Jakub Kiwior) oraz powroty dawnych liderów (na przykład Kamila Grosickiego).

Według rosyjskich mediów Michniewicz powoła także wszystkich Polaków występujących na co dzień w tamtejszej Premjer Lidze. W kraju rządzonym przez Władimira Putina występuje aktualnie czterech naszych piłkarzy. To Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) i Rafał Augustyniak (Ural jekaterynburg).

Baraże MŚ 2022. Rosyjskie media węszą spisek PZPN

Tamtejsi przedstawiciele mediów twierdzą jednak, że selekcjoner Biało-Czerwonych powoła ich nie dlatego, że wszystkich będzie potrzebował, tylko… Specjalnie. To miałby być spisek planowany przez PZPN.

O co chodzi dokładnie. – Każdy z nich może znaleźć się na liście powołanych, a wtedy usłyszą od polskiej federacji, że nie powinni tu wracać – powiedział Konstanty Genich, były rosyjski piłkarz. – Usłyszałem, że PZPN chce powołać każdego Polaka z Premjer Ligi, by potem przekonać ich, aby nie przyjechali ponownie do klubów – dodał prawnik Aleksander Dobrowiński.

