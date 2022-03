Media: Skandaliczny pomysł FIFA. Jutro ma zapaść decyzja ws. meczów barażowych

Mecz Polski z Rosją w ramach baraży do MŚ w Katarze miał odbyć się 24 marca. Spotkanie jednak zostało wstrzymane, ponieważ Rosjanie przypuścili zbrojny atak na Ukrainę. FIFA pierwotnie podjęła decyzję o zawieszeniu Sbornej we wszelki rozgrywkach pod egidą tej organizacji, ale według informacji Interii w biurach federacji robi się wszystko, by wykreować dla Rosji jak najlepsze rozwiązanie.

FIFA planuje przełożenie spotkań reprezentacji Rosji?

Według Sebastiana Staszewskiego z Interii Sport FIFA rozważa przełożenie barażowych spotkań ścieżki B (z udziałem Polski i Rosji) na czerwiec. PZPN oficjalnej odpowiedzi od międzynarodowej federacji spodziewa się we wtorek. Na początku wydawało się, że jedyną możliwą opcją będzie ukaranie Rosji walkowerem – takie rozwiązanie byłoby wygodne dla wszystkich oprócz samej Sbornej – FIFA nie musiałaby decydować, kto zastąpi Rosję, a Polska miałaby prostą drogę do finału baraży.

Przypomnijmy, każda forma dopuszczenia Rosji do spotkań barażowych oznaczałaby automatycznie wycofanie się ze zmagań naszej reprezentacji, która zapowiedziała, że nie ma zamiaru brać udziału w tych samych rozgrywkach, co kadra kraju mordującego ludność na Ukrainie.

Minister sportu oburzony pogłoskami na temat FIFA

Minister sportu Kamil Bortniczuk nie wyobraża sobie innego rozwiązania, niż dyskwalifikacja Rosji. „Przełożenie barażowych spotkań Ukrainy to zdecydowanie słuszny pomysł. Ale sugerowanie podobnego rozwiązania dla reprezentacji agresora nie mieści się przyzwoitym ludziom w głowie” – napisał polityk na Twitterze.

