Oficjalnie: Rosja ukarana walkowerem, Polska awansowała do finału baraży o MŚ 2022!

Wieczorem 8 marca Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, napisał na Twitterze, że FIFA ukarała Rosję walkowerem jeśli chodzi o barażowy mecz z reprezentacją Polski. Biało-Czerwoni nie zagrają ze Sborną o awans na mundial, lecz od razu przejdą do finału w swojej części drabinki.

Rosja oficjalnie ukarana walkowerem przez FIFA. Polska awansuje do finału baraży

Po chwili zostało to potwierdzone w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez światową federację piłki nożnej. W oświadczeniu czytamy o kilku decyzjach, które zapadły 8 marca. Jedna z nich dotyczy meczu, który Biało-Czerwoni mieli rozegrać z Rosją w ramach baraży o udział w katarskich mistrzostwach świata. Spotkanie to było zaplanowane na 24 marca, ale po inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę PZPN sprzeciwił się wizji rywalizacji sportowej z reprezentacją Sbornej.

„Reprezentacja Polski przechodzi bezpośrednio do finału ścieżki B w drabince barażowej” – czytamy w komunikacie. Jak wiadomo, w drugim spotkaniu, które miało odbyć się „równolegle” do naszego z Rosją, zmierzą się drużyny narodowe Czech i Szwecji. Ze zwycięzcą tej pary podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się w 29 marca w Chorzowie, co zostało oficjalnie ogłoszone już kilka tygodni temu.

„Decyzje zostały podjęte po wspólnych konsultacjach członków organizacji UEFA i FIFA” – dodano. Co ciekawe jeszcze dziś Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie otrzymał odwołanie rosyjskiej federacji w sprawie zawieszenia wszystkich drużyn z tego kraju w europejskich rozgrywkach.

Inna ważna część wspomnianego komunikatu dotyczy meczu Ukrainy i Szkocji, który został przeniesiony na czerwiec.

