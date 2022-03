Szwedzi są niezadowoleni z decyzji FIFA. Mówią o przewadze Polaków

FIFA zdecydowała o ukaraniu Rosji walkowerem. To sprawia, że Polska automatycznie awansuje do finału baraży do mistrzostw świata. To nie podoba się Szwedom, którzy uważają, że nasza drużyna powinna mieć przydzielonego innego przeciwnika w półfinale.

FIFA zwlekała z decyzją w sprawie Rosji bardzo długo. Wariantów rozwiązania sprawy były bardzo dużo, ale międzynarodowa organizacja w końcu jednak ogłosiła, że Sborna zostaje ukarana walkowerem, a Polska, która miała się zmierzyć z Rosją w półfinale baraży, bezpośrednio awansuje do finału. Szwedzi oburzeni decyzjami FIFA Sposób rozwiązania sprawy przez FIFA nie podoba się Szwedom, którzy nadal oczywiście muszą rozegrać swoje półfinałowe spotkanie barażowe z Czechami. – FIFA w końcu podjęła słuszną decyzję względem Rosji, ale przyznanie Polsce walkowera jest ze sportowej perspektywy szalone – powiedział szkoleniowiec szwedzkiej reprezentacji w oficjalnym oświadczeniu. Sekretarz generalny SvFF wyraził swoje zrozumienie dla trudności w organizacji, jakie miałaby FIFA, ale liczył, że organizacja wyznaczy jednak Polakom nowego przeciwnika. – Powinna obowiązywać zasada grania na takich samych warunkach. A tak Polska uzyskuje przewagę w finale – mówił Hakan Sjoestrand. Wygląda więc na to, że w marcu Polacy zagrają tylko jeden mecz o stawkę i będzie to albo pojedynek z Czechami, albo ze Szwecją, z którą dziewięć miesięcy wcześniej przegraliśmy na mistrzostwach Europy w fazie grupowej. Co z meczami Ukrainy? FIFA poinformowała również, że półfinałowy mecz Ukrainy ze Szkocją zostanie przełożony na czerwcowe okno reprezentacyjne. Spotkanie Walii z Austrią z tej samej ścieżki barażowej odbędzie się zgodnie z przedwojennymi założeniami. Czytaj też:

