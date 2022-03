Jakie plany po decyzji FIFA ma reprezentacja Polski? Rzecznik PZPN zdradził szczegóły

Jakub Kwiatkowski był gościem programu „Świat sportu z Ukrainą” na antenie TVP Sport, gdzie jednym z tematów była decyzja FIFA o wykluczeniu Rosjan z turnieju barażowego. – Ta decyzja powinna zapaść znacznie wcześniej. Ta presja, którą udało się zbudować przez ostatnie 10 dni, była skuteczna – zaznaczył rzecznik PZPN i team manager reprezentacji Polski.

Kwiatkowski zastrzegł zarazem, że decyzja światowej organizacji była „jedyną sensowną”. – Mamy lekką satysfakcję, choć lepiej byłoby pokonać Rosjan na boisku, ale to by oznaczało, że nie ma żadnej wojny – dodał.

Szwedzi niezadowoleni z działań FIFA. Rzecznik PZPN komentuje

Działania FIFA nie spodobały się Szwedom, którzy uznali, że dyskwalifikacja Rosji jest sprawiedliwa, ale tego samego ich zdaniem nie można powiedzieć o przyznanie Polakom walkowera. – Powinna obowiązywać zasada grania na takich samych warunkach. A tak Polska uzyskuje przewagę w finale – stwierdził szkoleniowiec reprezentacji Trzech Koron, Hakan Sjoestrand.

Co na to Kwiatkowski? – To nie jest nasza wina, że Rosja zaatakowała Ukrainę. To przypadek spowodował, że będą naszymi rywalami w barażach. Sytuacja jest wyjątkowa, trzeba było taką decyzję podjąć, jedyną słuszną – stwierdził. Rzecznik PZPN przypomniał przy okazji, że podczas Euro 2020, kiedy to Polacy i Szwedzi mierzyli się w ostatnim meczu grupowym, nasi rywale mieli jeden dzień więcej odpoczynku.

Reprezentacja Polski rozegra sparing?

Mecz Polski z Rosją miał odbyć się 24 marca. Tego dnia planowano także rozegrać barażowe spotkanie Szkocji z Ukrainą, które ostatecznie przeniesiono na czerwiec. – To oznacza, że Szkoci są jedyną drużyną w Europie, która będzie miała wolny termin 24 marca. Rozmowy ze szkocką federacją trwają i niewykluczone, że mecz odbędzie się – wyjaśnił Kwiatkowski.

Z wypowiedzi rzecznika PZPN wynika, że kwestią sporną pozostaje, gdzie zostanie rozegrany mecz. Szkoci chcieliby zagrać w Glasgow, z kolei nasza federacja optuje za którymś z polskich obiektów. Wtedy dochód ze sprzedaży biletów zostałby przekazany na rzecz pomocy Ukrainie.

