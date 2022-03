Wszystko już jasne. Wiadomo, z kim Polacy zagrają 24 marca

Po tym, jak rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, FIFA i UEFA zawiesiły Sborną w międzynarodowych rozgrywkach. Na tej decyzji skorzystała reprezentacja Polski, która automatycznie awansowała do finału turnieju barażowego, gdzie zmierzy się ze Szwedami lub Czechami. Mecz, którego stawką będzie awans na mundial w Katarze, zostanie rozegrany 29 marca w Chorzowie. Zanim to nastąpi, podopiecznych Czesława Michniewicza czeka spotkanie towarzyskie.

Reprezentacja Polski zagra ze Szkocją

Od początku było pewne, że zorganizowanie sparingu nie będzie łatwe, ponieważ wiele drużyn swoje mecze towarzyskie zaplanowało już wcześniej. Kiedy FIFA przełożyła barażowe starcie Szkocji z Ukrainą stało się jasne, że to pierwszy z zespołów jest głównym kandydatem do rozegrania meczu kontrolnego z Polską. Potwierdzenie tej decyzji nadeszło w poniedziałek 14 marca, kiedy to PZPN opublikował oficjalny komunikat.

Jak przekazano w serwisie Łączy nas piłka, mecz Biało-Czerwonych ze Szkotami odbędzie się 24 marca o godz. 20:45 na Hampden Park w Glasgow. Kibice chcący dopingować podopiecznych Czesława Michniewicza z bliska będą mogli wykupić bilt na spotkanie, a komunikat w sprawie sprzedaży wejściówek pojawi się w najbliższych dniach.

