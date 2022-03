Były trener Szkotów docenił Polaków. „Wielki szacunek za taką postawę”

Po tym, jak Rosja rozpoczęła zbrojną inwazję na Ukrainę, polscy piłkarze przekazali, że nie rozegrają barażowego meczu ze Sborną, w czym mieli całkowite poparcie PZPN. FIFA i UEFA wprawdzie później zawiesiły rosyjskie drużyny w rozgrywkach międzynarodowych, ale postawa Biało-Czerwonych i tak spotkała się z powszechnym uznaniem.

Były trener Szkotów docenił postawę Polaków

Ciepłych słów pod adresem Polaków nie szczędził Craig Brown, czyli były trener reprezentacji Szkocji. – Wielki szacunek z mojej strony za taką postawę Polaków. Pokazujecie, że w trudnym momencie Polska wie, jak się zachować. To bardzo honorowa decyzja. Waszym śladem poszło wiele innych federacji. I dobrze. W takim momencie tego typu gesty są bardzo ważne – skomentował w rozmowie z WP SportoweFakty.

Brown, który prowadził szkocką kadrę w latach 1993-2001, odniósł się także do informacji, że to właśnie Szkoci będą rywalami Polaków w meczu towarzyskim, który ma odbyć się 24 marca. – Polska może się spodziewać trudnego meczu. Moim zdaniem mamy najlepszą reprezentację od 20 lat. Jak na pięciomilionowy kraj, wygląda to naprawdę dobrze – przekonywał.

Szkocja awansuje na mistrzostwa świata?

Szkoleniowiec zauważył, że w szkockim zespole występują zarówno młodzi zawodnicy, jak i ci bardziej doświadczeni. Jego zdaniem Szkoci nie są bez szans w meczu barażowym z Ukrainą, który przełożono na czerwiec. – Moim zdaniem Szkocja nie tylko może pokonać Ukrainę, ale potem awansować do finałów mistrzostw świata i sporo tam zdziałać – ocenił.

Jak wskazał Brown, szkocki futbol przeżywa ostatnio dobry czas, czego potwierdzeniem są występy nie tylko drużyny narodowej, ale też klubu Rangers F.C. Przypomnijmy, podopieczni Giovanniego van Bronckhorsta w 1/16 finału Ligi Europy wyeliminowali Borussię Dortmund, a w pierwszym meczu kolejnej rundy ograli 3:0 Crvenę Zvezdę.

