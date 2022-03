W takim składzie Polska może zagrać ze Szkocją. Czesław Michniewicz ma jednak wątpliwości

Pod koniec stycznia 2022 roku Czesław Michniewicz został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Od tego czasu w różnoraki sposób przygotowuje się do prowadzenia drużyny Biało-Czerwonych. Kadencję rozpocznie w momencie newralgicznym – już w jego drugim meczu za sterami seniorskiej kadry rozstrzygnie się kwestia tego, czy Polacy awansują na katarski mundial.

Czesław Michniewicz nie chce zmieniać ustawienia reprezentacji Polski

Na kilka dni przed zgrupowaniem poznaliśmy już kilka szczegółów dotyczących tego, jak ma wyglądać zespół Michniewicza. Według tego co sam przyznał podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie PZPN-u, zamierza między innymi kontynuować grę w ustawieniu takim samym lub przynajmniej zbliżonym do tego, które zaimplementował w zespole Paulo Sousa.

– Bazowe ustawienie na Szkocję to 3-4-3. Czy tak będziemy grali w finale barażów? Zobaczymy. Szybko możemy przejść na 3-5-2. Jeżeli w Glasgow nie będzie to zbyt dobrze wyglądało, pomyślimy o grze czwórką z tyłu – wyznał, cytowany przez portal weszlo.com.

Pewniacy do pierwszego składu na mecz ze Szkocją

Teraz w serwisie sport.pl czytamy konkretnie o personaliach, które Michniewicz zamierza dobrać do taktyki, a właściwie ustawienia wybranego na nadchodzące spotkania. Wiadomo na pewno, że na bramce będzie stał Wojciech Szczęsny, a na prawym wahadle pewniakiem jest Matty Cash.

Niezachwianą pozycję w defensywie mają Kamil Glik i Jan Bednarek, podobnie jak w środku pola Piotr Zieliński czy Jakub Moder. Naturalnie przewodzić nam będzie Robert Lewandowski. Do składu ma wrócić również Sebastian Szymański.

Wątpliwości wobec Grzegorza Krychowiaka i innych

Co więc może się zmienić za kadencji Michniewicza w wyjściowej jedenastce? Ma on wątpliwości przede wszystkim co do lewego wahadła. Na tę pozycję niespodziewanie powołał Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa, ale wydaje się, że nie zostanie on od razu zawodnikiem pierwszego składu.

Wątpliwości dotyczą też Grzegorza Krychowiaka, który jeśli nie będzie regularnie grał w AEK-u Ateny, zostanie odsunięty od wyjściowej jedenastki Biało-Czerwonych. Ponadto walka o obsadę pozycji półprawego stopera. W tej chwili najbliższy gry jest Bartosz Salamon z Lecha Poznań, aczkolwiek nie wiadomo, czy będzie on w pełni zdrowy.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją

Wyjściowy skład na mecz ze Szkocją mógłby więc wyglądać następująco: Szczęsny – Salamon, Glik, Bednarek – Cash, Moder, Krychowiak, Reca – Szymański, Zieliński – Lewandowski.

