Czesław Michniewicz skomentował uraz Kamila Glika. Selekcjoner wskazał, co jest najważniejsze

Mecz Serie B między Brescią i Benevento zakończył się dość pechowo dla Kamila Glika. Stoper reprezentacji Polski pod koniec spotkania został uderzony przez jednego z rywali, który składając się do przewrotki, trafił nie w piłkę, a w głowę interweniującego Glika. 34-latek wprawdzie nie stracił przytomności, ale i tak zniesiono go z murawy na noszach. Następnie zawodnika przewieziono do szpitala, gdzie przeprowadzono niezbędne badania.

O wynikach badań poinformowała na Instagramie żona piłkarza, Marta Glik. „Kamil czuje się dobrze. Głowa obita, ale cała. Lekki wstrząs, dwa zęby wybite, gladiator się nie poddaje. Kamil bardzo dziękuje za wsparcie i liczne wiadomości” – napisała.

Reprezentacja Polski. Kamil Glik przyjedzie na zgrupowanie

Jak się okazało, Glik uzupełnił już uszczerbek w uzębieniu, czym sam zainteresowany pochwalił się w mediach społecznościowych. Nic więc nie wskazuje na to, by defensor Benevento nie mógł zagrać w towarzyskim meczu Szkocją i finale turnieju barażowego. Potwierdził to zresztą Czesław Michniewicz, który rozmawiał z Interią. – Przyjazd Kamila na zgrupowanie reprezentacji Polski nie jest zagrożony. Najważniejsze, że nie ma wstrząśnienia mózgu – zaznaczył selekcjoner.

Trener kadry narodowej zdradził również szczegóły kuracji stopera. – W środę, w klinice dentystycznej w Neapolu, Kamilowi zrobiono przymiarkę pod odlew kawałków zębów. W czwartek ten uszczerbek w uzębieniu miał być na trwałe uzupełniony. W sobotę ma już grać w meczu ligowym – wyjaśnił.

Czytaj też:

Kamil Glik: skała, gladiator, twardziel o gołębim sercu