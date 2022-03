Szczere wyznanie Roberta Lewandowskiego. Mówił o „dużej chęci rewanżu”

Robert Lewandowski był gościem konferencji prasowej, którą zorganizowano w drugi dzień zgrupowania reprezentacji Polski. Kapitan kadry odpowiadał na pytania związane z najbliższymi meczami, a dziennikarze dociekali, czy snajper Bayernu Monachium zagra w towarzyskim starciu ze Szkocją. – Jestem gotowy do gry, ale to trener ma plan i on zdecyduje – przyznał 33-latek. – Jeśli chodzi o mnie, to jestem do dyspozycji trenera – dodawał.

Kontynuując ten wątek, Lewandowski zauważył, że w tego typu sytuacjach trudno znaleźć idealne rozwiązanie. – Jestem zawodnikiem, który ambitnie podchodzi do wielu rzeczy – zadeklarował, dodając jednocześnie, że ma w pamięci kontuzję odniesioną w meczu z Andorą, która wyeliminowała go ze spotkania z Anglią.

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski szczerze o barażach

Biało-Czerwoni w finale baraży zagrają ze Szwedami lub Czechami, którzy 24 marca rozegrają bezpośrednie spotkanie. – Patrząc na ostatnie mecze, jakie zagraliśmy ze Szwecją, to chęć rewanżu jest duża – szczerze zadeklarował Lewandowski. Kapitan prawdopodobnie miał na myśli przede wszystkim mecz fazy grupowej Euro 2020, w którym reprezentacja Trzech Koron wygrała z Polakami 3:2 i wyeliminowała nas z turnieju. – Chęć rewanżu byłaby dla nas dodatkowym bodźcem – dodał zawodnik.

Snajper Bayernu Monachium zaznaczył jednak, że Czesi i Szwedzi mają wyrównane zespoły. – Jedna i druga drużyna, grają na dobrym poziomie, mają wielu wspaniałych zawodników grających w europejskich klubach – przekonywał. Jak dodał, Biało-Czerwoni zagrają jednak na Stadionie Śląskim, gdzie zawsze panuje „wspaniała atmosfera”. – Kibice nam pomogą, dodadzą skrzydeł. Ja zawsze czuję pozytywny deszczyk przy takich meczach, dodatkową moc – przyznał.

Jaka taktyka reprezentacji Polski?

Podczas konferencji Lewandowskiego zapytano także o to, jaki system gry preferuje: z jednym czy dwoma napastnikami. – Najważniejsze, żebyśmy mieli skuteczną taktykę. Granie jednym czy dwoma napastnikami nie ma dla mnie znaczenia. Ustawienie jest i tak zmieniane w trakcie meczu, a ja jestem piłkarzem, który potrafi się dostosować do taktyki – stwierdził. – Treningi przyniosą nam dużo odpowiedzi. Większość z nas gra w swoich klubach różnymi systemami. To nie jest tak, że przyjedziemy na zgrupowanie, gramy nowym systemem i jest to dla nas czarna magia – podkreślił.

Kapitan kadry zaznaczył przy tym, że piłkarze przypisani do poszczególnych pozycji powinni wiedzieć, co mają robić. – Jeśli będziemy dobrze poukładani, to każdemu z nas będzie łatwiej na boisku – skwitował.

Czytaj też:

Dylematy Michniewicza przed marcowymi meczami. Te sprawy muszą mu spędzać sen z powiek