Cash odpowiedział zaledwie na parę pytań. Dziennikarze skupili się na Michniewiczu

Na samym początku Matty Cash został zapytany o sprawę wojny na Ukrainie. Odpowiedź obrońcy nie była zaskakująca. – To bardzo smutny moment dla całego świata. Szczególnie dla Ukraińców. Moje myśli są z nimi. Mam nadzieję, że uda się szybko zakończyć tę wojnę – powiedział nasz reprezentant.

Cash o meczu ze Szkocją: To ważne spotkanie

Matty Cash liczy oczywiście na występ w towarzyskim meczu reprezentacji Polski przeciwko Szkocji. Zdaje sobie również sprawę z tego, że będzie to bardzo ważne spotkanie. – Jestem podekscytowany możliwością gry, jeżeli otrzymam szansę – mówił Cash. – To jest dla nas bardzo ważny mecz przeciwko silnemu rywalowi. To będzie dobre przygotowanie przed przyszłym tygodniem – dodał jeszcze zawodnik. Później uwaga skupiła się na selekcjonerze Michniewiczu.

Lewandowski pojawi się na boisku?

Czesław Michniewicz nie zdradził nadal, czy na boisku pojawi się Robert Lewandowski. Pytanie było zadane przez szkockiego dziennikarza, który zaznaczył, że sprzedało się aż 35 tysięcy biletów, ponieważ ludzie chcą zobaczyć między innymi najlepszego napastnika świata. – Bierzemy pod uwagę to, żeby kibicie zobaczyli jutro najlepszego zawodnika na świecie. Mogę zapewnić, że zobaczą Roberta Lewandowskiego, czy to na boisku, czy to na ławce rezerwowych – powiedział szkoleniowiec.

Dla Czesława Michniewicza indywidualnie jest to ważne spotkanie w kontekście debiutu w kadrze. Szkoleniowiec będzie miał też szansę na finalne ustalenia składów na finał baraży. – Jest to dla nas mecz testowy. Chcemy dokonać 6. zmian, ale też chcielibyśmy, żeby ta drużyna przypominała tę, która zagra we wtorek – mówił trener. Dzięki spotkaniu ze Szkocją Michniewicz będzie miał szansę rozwiać wątpliwości w sprawie pozycji obronnych a także dyspozycji Krychowiaka, który w przypadku dobrej formy, będzie grał we wtorkowym finale.

