Szkocja – Polska. Znamy skład Biało-Czerwonych! Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia

Marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski jest dla przyszłości kadry bardzo ważne. Już 29 marca Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją lub Czechami w finale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Zanim jednak to, Polacy rozegrają towarzyskie spotkanie ze Szkocją, podczas którego selekcjoner Czesław Michniewicz będzie mógł przećwiczyć różne warianty ustawienia i opcje personalne, co do których może mieć jeszcze wątpliwości.

Szkocja – Polska. Skład Biało-Czerwonych na mecz towarzyski

Skład: Łukasz Skorupski – Bartosz Salamon, Kamil Glik, Jan Bednarek – Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Reca – Arkadiusz Milik, Jakub Moder, Piotr Zieliński

Potwierdziły się doniesienia o tym, że w pierwszej jedenastce nie pojawią się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Warto zaznaczyć, że na koniec spotkania skład będzie wyglądał w większości zupełnie inaczej. Czesław Michniewicz zapowiadał, że planuje wykorzystać wszystkie sześć zmian. Ma to pomóc trenerowi w rozwianiu niektórych personalnych wątpliwości, które nadal go męczą.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Szkocja – Polska rozpocznie się w czwartek 24 marca o godzinie 20:45. Transmisję będzie można oglądać na TVP Sport, TVP 1, na platformie sport.tvp.pl i na Polsat Sport Premium 1.

