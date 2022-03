Fatalna informacja z obozu reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz poinformował, kto nie zagra ze Szwecją

Towarzyski mecz ze Szkocją od początku nie układał się po myśli Polaków. Biało-Czerwoni źle prezentowali się na boisku i byli wyraźnie pogubieni, a na domiar złego jeszcze w pierwszej połowie Czesław Michniewicz musiał przeprowadzić dwie wymuszone zmiany. Najpierw boisko opuścił Arkadiusz Milik, który narzekał na ból mięśnia dwugłowego lewego uda.

Reprezentacja Polski. Bartosz Salamon i Arkadiusz Milik kontuzjowani

Jak wyjaśnił selekcjoner cytowany przez TVP Sport, w przypadku napastnika Olympique Marsylia istnieje szansa, że ten będzie mógł zagrać ze Szwecją. – Arek przyjechał już na ten mecz z urazem mięśnia uda. Arek twierdzi, że nic wielkiego się nie stało. Poczuł dyskomfort, szybko poprosił o zmianę, na szczęście nie grał dłużej, nie zerwał tego mięśnia, nie uszkodził. Będziemy walczyć, żeby we wtorek był gotowy – tłumaczył.

O wiele gorzej wygląda sytuacja Bartosza Salamona, który wrócił do reprezentacji po sześciu latach. Defensor Lecha Poznań rozpoczął mecz w podstawowym składzie, tworząc blok obronny razem z Kamilem Glikiem i Janem Bednarkiem. Z informacji przekazanych przez Michniewicza wynika, że Salamon prawdopodobnie naderwał mięsień przywodziciela, co wyklucza go z gry w finale baraży ze Szwecją.

Mocno przymierzaliśmy go do tego meczu finałowego. Uważaliśmy, że pasowałby idealnie do trójki naszych środkowych obrońców. Niestety los sprawił, że nie zobaczymy go w tym meczu, bardzo żałuję tego. Musimy poszukać innej opcji na tę pozycję – tłumaczył selekcjoner.

