Media: Kolejny reprezentant Polski kontuzjowany. Krzysztof Piątek może nie zagrać ze Szwecją

Krzysztof Piątek towarzyski mecz ze Szkocją zaczął na ławce rezerwowych, ale jeszcze w pierwszej połowie pojawił się na boisku, zastępując kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Snajper Fiorentiny nie miał łatwego zadania, bo rywale grali bardzo agresywnie i nie szczędzili mocnych wejść w nogi Biało-Czerwonych. – Mecz był ciężki. Szkoci grali bardzo ostro, co widać po naszych urazach – skomentował napastnik w rozmowie z Polsatem Sport. – Wiedziałem, że będę miał ciężką przeprawę z obrońcami – dodawał.

Krzysztof Piątek kontuzjowany

Piątek zakończył spotkanie z zakrwawionym kolanem. Jak się okazało, zawodnik doznał także urazu ścięgna Achillesa. – To tylko mocniejsze kopnięcia. Mam nadzieję, że z Achillesem będzie wszystko w porządku – uspokajał.

Z informacji przekazanych w piątek 25 marca nad ranem przez Krzysztofa Stanowskiego wynika, że kontuzja jest jednak poważna. Dziennikarz we wpisie na Twitterze zasugerował, że Piątek nie będzie mógł zagrać we wtorkowym meczu ze Szwecją. „Krzysztof Piątek wypada na 3 tygodnie. 7 szwów na Achillesie” – napisał.

Reprezentacja Polski. Bartosz Salamon nie zagra w barażach

Przypomnijmy, po meczu ze Szkocją Czesław Michniewicz poinformował, że Bartosz Salamon prawdopodobnie naderwał mięsień przywodziciela, co wyklucza go z gry w finale baraży. – Mocno przymierzaliśmy go do tego meczu finałowego. Uważaliśmy, że pasowałby idealnie do trójki naszych środkowych obrońców. Niestety los sprawił, że nie zobaczymy go w tym meczu, bardzo żałuję tego. Musimy poszukać innej opcji na tę pozycję – tłumaczył selekcjoner w rozmowie z TVP Sport.

