Kolejna zła informacja przed meczem ze Szwecją. Tym razem chodzi o Roberta Lewandowskiego

Mecz ze Szkocją był ostatnim sprawdzianem formy przed finałem baraży, w którym Polacy zmierzą się ze Szwedami. Czesław Michniewicz nie mógł więc wystawić całkowicie rezerwowego składu, ryzykując tym samym kontuzjami podstawowych graczy.

Niestety, występ w Glasgow urazami okupili Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon, którzy jeszcze w pierwszej połowie zostali zmienieni. Występ pierwszego z nich w spotkaniu ze Szwecją stoi pod znakiem zapytania, a defensora Lecha Poznań z pewnością zabraknie w kadrze meczowej. Po spotkaniu na uraz ścięgna Achillesa uskarżał się z kolei Krzysztof Piątek i jeśli wierzyć doniesieniom Krzysztofa Stanowskiego, snajpera Fiorentiny zabraknie w kadrze na mecz z reprezentacją Trzech Koron.

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski leczy uraz

Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził Robert Lewandowski, co, jak wyjaśnił w programie „Meczyki LIVE” Jakub Kwiatkowski, było wspólną decyzją kapitana kadry i Czesława Michniewicza. – Wiemy, że Robert nie tak dawno doznał pewnego urazu kolana podczas treningu Bayernu. On czuje cały czas problemy różnego rodzaju z tym kolanem. To kolano go czasami pobolewa. Dlatego on nie zagrał – wyjaśnił rzecznik PZPN.

Jak tłumaczył Kwiatkowski, teraz sztab reprezentacji Polski pracuje nad wzmocnieniem mięśnia czworogłowego uda Lewandowskiego. To ma z kolei prowadzić do lepszej ochrony więzadła pobocznego, co będzie kluczowe w powrocie snajpera do pełnej dyspozycji. – I na tym się teraz koncentrujemy. Żeby wzmocnić tę nogę Roberta, by mógł zagrać we wtorek – zapowiedział.

Czytaj też:

Cezary Kulesza wymownie ocenił grę Polaków ze Szkocją. Prezes PZPN silił się na optymizm