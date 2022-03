Awans na MŚ w Katarze jest opłacalny. Tyle pieniędzy dostałby PZPN

Za spełnianiem piłkarskich marzeń o grze na mundialu, kryje się również kwestia finansowa, która w przypadku mistrzostw świata w Katarze jest bardzo opłacalna. FIFA przedstawiła szczegółowy plan budżetowy, w którym wyjaśniła również kwestie premiowania na poszczególnych etapach mundialu.

Ile pieniędzy za awans na mundial w Katarze?

Sam awans na mundial w Katarze warty jest 2.5 miliona dolarów. Drużyny, które odpadną w grupie, zgarną i tak dodatkowe 8 milionów, więc wygrana Polski ze Szwecją da PZPN-owi ponad 10 milionów. Co dalej? Drużyny, którym uda się wyjść z grupy, zarobią dodatkowe 4 miliony, a awans do ćwierćfinału poskutkuje kolejnymi czterema. Związek reprezentacji, która zakończy zmagania na 4. miejscu, wróci do swojego kraju bogatszy w sumie o 24.5 miliona. 3., 2. i 1. miejsce zarobią odpowiednio 28.5, 34.5 i 47.5 miliona dolarów.

Najpierw awans, później liczenie pieniędzy

W przypadku reprezentacji Polski, która ma za sobą bardzo słaby mecz ze Szkocją, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją już we wtorek 29 marca. Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a około dwie godziny później wszystko będzie jasne, również to, czy PZPN otrzyma w sumie 10.5 miliona dolarów.

