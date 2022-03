Arkadiusz Milik opublikował wpis. Polak nie krył smutku

Arkadiusz Milik stał się jedną z ofiar agresywnej gry przeciwników w meczu towarzyskim Szkocja – Polska. Drugim z nich okazał się Bartosz Salamon, który opuścił już zgrupowanie, by udać się na konsultacje medyczne we Włoszech. O powrót do pełnej sprawności walczy również Krzysztof Piątek, który miał założone siedem szwów na mięśniu Achillesa. Nieoczywista jest też sprawa Roberta Lewandowskiego, który ma ciągle narzekać na niedogodności związane z jego kolanem, które uszkodził będąc jeszcze w Bayernie Monachium.

Arkadiusz Milik opublikował post. Przybliżył swoją sytuację

Arkadiusz Milik ma w ostatnim czasie dużego pecha w kwestii meczów reprezentacyjnych. Przypomnijmy, napastnik nie zdołał wystąpić na Euro 2020, przeszkodziła mu w tym kolejna z jego kontuzji. Przed ważnym meczem barażowym również nie sprzyjało mu szczęście, bowiem w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją również złapał uraz. W poście na Instagramie Milik przybliżył swoją sytuację. „Niestety przez mały problem z mięśniem dwugłowym nie będę mógł zagrać ze Szwecją” – napisał Polak. Tę informację podał wcześniej rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. „Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu i będzie poddany zabiegom rehabilitacyjnym. Przerwa w grze potrwa ok. 2 tygodni” – poinformował rzecznik.

Mimo niekorzystnych okoliczności Milik nie traci optymizmu. „Jest mi przykro, ale wierzę, że osiągniemy swój cel. Do boju Polsko” – napisał jeszcze reprezentant Biało-Czerwonych. Nasza kadra zmierzy się ze Szwecją we wtorek 29 marca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Czytaj też:

Salah zrewanżował się za finał Pucharu Narodów Afryki. Egipt o krok od mundialu