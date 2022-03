Kuriozalne wyjaśnienia w sprawie Świderskiego. „Bierność sztabu kadry jest kompletnie niezrozumiała”

Kiedy w nocy z soboty na niedzielę pojawiły się w polskich mediach filmiki, pokazujące jak Karol Świderski strzela dwa gole w meczu amerykańskiej MLS, kibice przecierali oczy ze zdumienia. Jak to? Przecież on – jeśli jest zdrowy – powinien być na zgrupowaniu reprezentacji Polski i przygotowywać się do arcyważnego meczu ze Szwecją!

Tym bardziej, że aż dwóch napastników – Milik i Piątek – doznało poważnych kontuzji w czwartkowym meczu przeciwko Szkocji, a dodatkowo na dolegliwości w kolanie narzeka Robert Lewandowski.