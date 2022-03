Znamy kadrę reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. Wiadomo, co z Krzysztofem Piątkiem

Czesław Michniewicz na zgrupowanie przed meczami ze Szkocją i Szwecją powołał 33 zawodników. Dwóch z nich nie dołączyło jednak do drużyny. Kontuzję zgłosił Karol Świderski, a pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał Maciej Rybus.

Polska – Szwecja. Znamy kadrę meczową

Po spotkaniu w Glasgow z kadry wypadli Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon, którzy mecz ze Szkocją okupili urazami. Tym samym przed finałem baraży selekcjoner miał do dyspozycji 29 zawodników, z których tylko 23 mógł zgłosić do kadry meczowej. Oficjalna decyzja w tej sprawie została ogłoszona we wtorek przed południem.

Jak wynika z komunikatu zaieszczonego na oficjalnej stronie UEFA, mecz w Chorzowie z trybun obejrzą Bartłomiej Drągowski, Marcin Kamiński, Konrad Michalak, Patryk Kun, Przemysław Frankowski i Przemysław Płacheta. W kadrze znalazł się z kolei Krzysztof Piątek, który w ostatnich dniach zmagał się z urazem.

Kadra reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Grabara

Obrońcy: Matty Cash, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca, Tymoteusz Puchacz, Kamil Glik, Krystian Bielik, Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska

Pomocnicy: Jacek Góralski, Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek

Przypomnijmy, mecz Polska – Szwecja rozpocznie się we wtorek 29 marca o godz. 20:45. Relacja na żywo z finału baraży będzie dostępna w serwisie Wprost.pl.

Czytaj też:

Media: Takim składem Szwedzi zagrają z Polską. Szykuje się kilka zmian w podstawowej jedenastce