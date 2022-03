Mecz Polska – Szwecja zdecyduje o awansie na mundial. Gdzie transmisja TV i online na żywo?

Zwycięzca meczu Polska — Szwecja zapewni sobie awans do najbliższych mistrzostw świata, które odbędą się w Katarze. Dla obu reprezentacji jest to najważniejsze spotkanie od co najmniej kilku lat. Podpowiadamy, gdzie będzie można śledzić transmisję na żywo online i w TV z tego starcia barażowego.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która z drużyn jest faworytem w tym meczu. Obie reprezentację mają swoje problemy, ale wydaje się, że to Szwedzi są lepszym zespołem, a na pewno lepiej zorganizowanym i zgranym. Mają w swoich szeregach wielu znakomitych piłkarzy, którzy potrafią zrobić różnicę. Biało-Czerwoni będą musieli bardzo na nich uważać. Baraże o MŚ 2022. Zlatan Ibrahimović zagra z Polską? Na przedmeczowej konferencji trener reprezentacji Szwecji Janne Andersson przyznał, że ma w zanadrzu tajną broń, a jest nią Zlatan Ibrahimović. Doświadczony napastnik nie mógł zagrać w starciu z Czechami, gdyż był zawieszony za kartki. Teraz jednak jest gotów do gry, lecz nie wystąpi on od pierwszej minuty. Najprawdopodobniej pojawi się na murawie pod koniec drugiej połowy. Czesław Michniewicz natomiast na pewno nie będzie mógł skorzystać z Bartosza Salamona oraz Arkadiusza Milika, przez co musi zmienić pierwotną koncepcję. Obaj nasi reprezentanci ucierpieli w meczu towarzyskim ze Szkocją. Ponadto Polakom nie sprzyjają też statystyki, ponieważ Orły przegrały 15 z 27 spotkań rozgrywanych z ekipą ze Skandynawii. Co więcej, po raz ostatni Biało-Czerwoni zwyciężyli ze Szwedami ponad 30 lat temu, w 1991 roku. Czy tym razem uda nam się przełamać złą passę? Mecz Polska — Szwecja. Transmisja TV i online Mecz Polska — Szwecja zostanie rozegrany we wtorek 29 marca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 20:45, a transmisję z tego spotkania będzie można śledzić na antenie TVP, Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go. Ponadto na stronie Wprost.pl prowadzona będzie relacja na żywo z tego starcia. Czytaj też:

