NA ŻYWO: Polska gra ze Szwecją w finale baraży. Stawką awans na mistrzostwa świata w Katarze

Już niebawem przekonamy się, czy reprezentacja Polski weźmie udział w tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Aby jesienią udać się do kraju z Bliskiego Wschodu na futbolowy mundial, należy pokonać Szwedów w finale baraży.

20:30 Na ławce rezerwowych reprezentacji Polski są: Łukasz Skorupski, Kamil Grabara, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Arkadiusz Reca, Tymoteusz Puchacz, Mateusz Wieteska, Szymon Żurkowski, Krzysztof Piątek 20:27 W Chorzowie, gdzie odbędzie się mecz ze Szwecją, trwa ulewa. Oby to nie przeszkodziło podopiecznym trenera Michniewicza w meczu... 20:25 Wcześniej grała młodzieżowa reprezentacja Polski, ale słabo spisała się w meczu z Węgrami.



Koniec marzeń Polaków o awansie? Biało-Czerwoni uciekli spod topora, ale to może być za mało 20:23 Oto wyjściowy skład naszych dzisiejszych przeciwników:



twitter.com 20:19 Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat reprezentacji Szwecji, polecamy poniższą rozmowę:



„Szwecja wykorzysta każdą sekundę naszej nieuwagi. Nie rzucajmy się z szabelką na czołg” 20:16 Polacy wyszli na rozgrzewkę.



twitter.com 20:14 Największym zaskoczeniem w jedenastce Biało-Czerwonych jest obecność Jacka Góralskiego zamiast Grzegorza Krychowiaka. Tę roszadę skomentował również sam Czesław Michniewicz:



twitter.com 20:11 Wracając do nieoczekiwanych wyborów w wyjściowym składzie Polaków... Wcześniejsze doniesienia okazały się prawidłowe:



Mecz o wszystko: Przesłanek, że będzie dobrze, nie ma. Ale jest Lewandowski 20:09 Arkadiusz Milik w studio TVP: Chłopaki są spokojni. To jest najważniejsze, nie ma się co nakręcać. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego starcia. Szkoda tylko, że ja nie mogę zagrać. Kadra przynosi mi trochę pecha, bo przecież doznałem też kontuzji przed Euro 2020. Bardzo mnie to boli i frustruje. 20:06 Czesław Michniewicz zaskoczył, jeśli chodzi o wyjściowy skład:



Znamy oficjalny skład reprezentacji Polski na barażowy mecz ze Szwecją. Michniewicz zaskoczył 20:03 Mecz rozpocznie się już niebawem, bo o godzinie 20:45. 20:00 Witamy w relacji z meczu barażowego Polska – Szwecja! Jego wynik zadecyduje o tym, czy Biało-Czerwoni w 2022 roku zagrają na mistrzostwach świata w Katarze.

Czesław Michniewicz zaskoczył wyjściowym składem na mecz Polska – Szwecja

Przygotowania do tego spotkania pod wieloma względami nie napawały optymizmem. Wiele ziaren niepewności zasiało towarzyskie starcie ze Szkocją, które miało pozwolić nam sprawdzić pewne pomysły oraz wielu zawodników, ale bardziej pokrzyżowało plany co do niektórych zawodników. Kontuzje wyeliminowały Arkadiusza Milika oraz Bartosza Salamona, choć obaj wydawali się „pewniakami” do wyjściowej jedenastki na mecz barażowy.

Teraz wiadomo już jednak, w jakim składzie na nadchodzące kluczowe starcie ze Szwecją wybiegnie reprezentacja Polski: Szczęsny – Bielik, Glik, Bednarek – Cash, Góralski, Moder, Bereszyński – Szymański, Zieliński – Lewandowski

Nie obyło się więc bez zaskoczeń, jakim jest przede wszystkim obecność Bereszyńskiego na lewym wahadle (ewentualnie w obronie), a także wystawienie Góralskiego kosztem Grzegorza Krychowiaka.

Baraże MŚ 2022. Szwecja bez Albina Ekdala i ze Zlatanem Ibrahimoviciem na bramce

W pierwszym składzie Szwedów zabraknie natomiast Albina Ekdala oraz Zlatana Ibrahimovicia. Pierwszemu z nich odnowiła się kontuzja i w ostatnich dniach głównie odpoczywał oraz pracował na siłowni, ale nie zdążył wyleczyć się na spotkanie. Na ławce natomiast rozpocznie największa gwiazda „Trzech Koron”, czyli legendarny Ibrahimović. Janne Andersson, zgodnie z przewidywaniami, przewidział dla niego rolę dżokera.

