Siatkarski mistrz świata z przekazem dla piłkarzy. „90 minut od mundialu”

Piłkarska reprezentacja Polski już we wtorek 29 marca zmierzy się ze Szwecją w finale baraży o mistrzostwa świata w Katarze. Biało-Czerwoni mają przewagę własnego boiska i przede wszystkim mają Roberta Lewandowskiego, który w przegranym 2:3 meczu na Euro 2020 zaaplikował temu samemu przeciwnikowi dublet. Meczem żyje cała sportowa Polska, w tym reprezentanci Polski w innych dyscyplinach.

Grzegorz Łomacz z przekazem dla polskich piłkarzy

Kapitan Skry Bełchatów Grzegorz Łomacz, który zasmakował złotego medalu mistrzostw świata w siatkówce, zagrzał piłkarzy Biało-Czerwonych do walki o awans na mundial. – Panowie, dajcie dziś z siebie wszystko. Kataru Szwedom nie życzymy, ale wam jak najbardziej. Jesteście 90 minut od mundialu, a my będziemy was wieczorem wspierać. Powodzenia! – powiedział przed klubowymi kamerami Łomacz.

Grzegorz Łomacz był członkiem reprezentacji Polski siatkarzy, która w 2018 roku obroniła tytuł mistrzów świata z roku 2014. Oprócz tego sukcesu rozgrywający ma na swoim koncie medale Ligi Narodów, Pucharu Świata i mistrzostw Europy.

Polska – Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać mecz o wszystko?

Mecz Polska – Szwecja rozpocznie się 29 marca o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, TVP 1 i na stronie sport.tvp.pl.

