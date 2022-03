Wkrótce losowanie grup MŚ 2022. Kto może być rywalem Polaków?

Drużyna narodowa prowadzona przez Czesława Michniewicza musiała zmierzyć się w finale baraży z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Reprezentacja Szwecji jest nieprzyjemnym rywalem, który dzięki dobrej organizacji gry potrafi zwyciężać z lepszymi od siebie. Jednak ostatnio Skandynawowie mają problemy na wyjazdach, co i tym razem się potwierdziło.

W drugiej połowie starcia na Stadionie Śląskim Biało-Czerwoni wykorzystali nadarzające się okazje i wygrali 2:0 po bramkach strzelonych przez Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego. Tym samym Polacy po raz drugi z rzędu awansowali na mistrzostwa świata.

Mistrzostwa świata 2022. Kiedy losowanie grup?

Katarski mundial będzie wyjątkowy ze względu na to, że po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Wszystko przez wysokie temperatury, które panują latem w Katarze. Na ten moment skład finalistów mistrzostw świata jest już niemal w komplecie.

Razem z reprezentacją Polski 29 drużyn narodowych jest pewnych uczestnictwa w turnieju. Pozostałe trzy zespoły poznamy w czerwcu. Awans na mundial uzyska jeszcze jedna europejska reprezentacja (Walia, Szkocja lub Ukraina – baraż został przełożony z powodu wojny w Ukrainie) oraz dwie drużyny, które zwyciężą w barażach międzykontynentalnych. Mimo to, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić losowanie fazy grupowej. Początek ceremonii zaplanowany jest na piątek, 1 kwietnia na godzinę 18:00. Wszystko odbędzie się w Doha Exhibition and Convention Center.

Mistrzostwa świata 2022. Zasady losowania

Wszystkie reprezentacje zostaną podzielone na cztery koszyki, po osiem zespołów. W pierwszym, tym teoretycznie najsilniejszym koszyku, zgodnie z tradycją znajdzie się gospodarz turnieju oraz siedem najlepszych drużyn narodowych według rankingu FIFA, który zostanie zaktualizowany 31 marca. Pewne jest również to, że Katar trafi do grupy A i 21 listopada wystąpi w meczu otwarcia w Al Khor.

Ponadto wiemy również, że najwyżej rozstawione będą jeszcze Belgia, Hiszpania, Portugalia, Francja, Anglia, Brazylia i Argentyna. Zatem na pewno jedna z tych ośmiu reprezentacji będzie rywalem Polaków na tegorocznych mistrzostwach świata. W lutym Biało-Czerwoni zajmowali w rankingu FIFA 28. lokatę i nic pod tym względem nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że zespół Czesława Michniewicza trafi do trzeciego koszyka, gdzie znajdą się także Iran, Japonia, Serbia, Tunezja, Korea Południowa, Maroko i Senegal.

Jeśli chodzi o procedurę losowania, to na samym początku zostanie wyciągnięta piłeczka z nazwą kraju, a następnie wylosowana zostanie grupa, do której trafi. Ważną zasadą jest to, że drużyny narodowe z tego samego kontynentu nie mogą trafić do jednej grupy. Oczywiście wyjątkiem są reprezentacje ze strefy UEFA, która ma 13 przedstawicieli.

