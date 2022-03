Szwedzkie media skomentowały porażkę swojej drużyny. Piszą o koszmarze

Drużyna, która od całkiem niedawna prowadzona jest przez Czesława Michniewicza, zwyciężyła we wtorek ze Szwecją 2:0. Bramki na wagę awansu na mundial zdobyli kolejno Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Szwedzcy piłkarze oraz kibice z pewnością czują się rozczarowani i zawiedzeni. Podobne odczucia mają tamtejsi dziennikarze, którzy ocenili występ swoich piłkarzy w Chorzowie.

Polska – Szwecja. Koniec marzeń o mundialu

Kanał szwedzkiej telewizji SVT Sport w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na to, że gracze ze Skandynawii mieli dobre okazje w pierwszej połowie, lecz ich nie wykorzystali, co później się na nich zemściło. Natomiast rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego określili mianem „śmiertelnej kary”.

„W meczu, w którym liczyło się tylko zwycięstwo, przegraliśmy 0:2. Skalę tej porażki ilustrowały twarze naszych piłkarze, którzy schodzili z boiska, rozumiejąc, że marzenia o mistrzostwach świata się właśnie skończyły” – napisali dziennikarze SVT.

Chwilę po meczu głos zabrał Zlatan Ibrahimović, który wypowiedział się dla transmitującej to spotkanie stacji C More. – Jesteśmy załamani, potwornie smutni i wszystkim nam jest ogromnie przykro – powiedział gwiazdor reprezentacji Szwecji.

Zdanie to często przewijało się w szwedzkich mediach. Dziennik „Aftonbladet” z kolei, że za porażkę odpowiada brak wystarczającej koncentracji. Według dziennikarzy doprowadziło to do dwóch błędów, które skutkowały stratą goli. Spekulują oni także, czy aby przypadkiem nie był to ostatni mecz „Ibry” w narodowych barwach. „Najpierw niepotrzebny faul na Krychowiaku dał Polsce rzut karny, który bezbłędnie wykorzystał Lewandowski, a później błąd Danielssona, dzięki któremu Zieliński wyszedł na czystą pozycję i perfekcyjnie ją wykorzystał. Wtedy już było po meczu i nie pomógł nawet Ibrahimović, który wszedł na bosko na 10 minut gry, być może w ostatnim swoim meczu w reprezentacji” – napisała gazeta.

Polska – Szwecja. Dotkliwa porażka Szwedów

Dziennik „Expressen” również zwraca uwagę na to, iż to właśnie błędy indywidualne były kluczowe podczas tego barażowego starcia. „Najpierw karny, a później fatalny błąd sprawiły, że odpadliśmy z wielkiej gry. By wygrać mecz, nie wystarczy ambitna i dobra gra, potrzebne są bramki. Taka już jest piłka” – piszą dziennikarze.

Natomiast portal Dagens Nyheter stwierdził, że była to „ciężka porażka”. Dziennikarze z tego medium byli bardzo rozczarowani, gdyż bardzo liczyli na to, że ich reprezentacja pokonał Biało-Czerwonych i awansuje na mistrzostwa świata w Katarze. Ponadto zauważyli, iż „kiedy na stadionie zaczęło gasnąć światło, to razem z nim zaczęły maleć szanse Szwecji”.

Losowanie fazy grupowej odbędzie się w piątek, 1 kwietnia o godzinie 18:00.

Czytaj też:

„Leżałeś w krzakach pobity przez zdradzonego męża”. Michniewicz na wojnie z dziennikarzami