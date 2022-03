Wkrótce losowanie grup MŚ 2022. Czesław Michniewicz zdradził, na kogo chciałby trafić

Reprezentacja Polski jako jedna z ostatnich drużyn awansowała na mistrzostwa świata, które pod koniec roku odbędą się w Katarze. Przed piątkowym losowaniem mundialowych grup znamy już 29 uczestników prestiżowej imprezy, a trzy ostatnie wolne miejsca czekają na zwycięzców baraży, które zostaną rozegrane w czerwcu.

MŚ 2022. Na kogo chciałby trafić Czesław Michniewicz?

Uczestników MŚ 2022 podzielono na cztery koszyki, zgodnie z miejscami w światowym rankingu. I tak Biało-Czerwoni trafili do koszyka trzeciego razem z Senegalem, Iranem, Japonią, Maroko, Serbią, Koreą Południową i Tunezją. To oznacza, że podopieczni Czesława Michniewicza na pewno nie trafią do grupy z którąś ze wspomnianych drużyn.

A z kim w fazie grupowej chciałby zmierzyć się selekcjoner Polaków? Czesław Michniewicz o swojej „grupie marzeń” poinformował na Twitterze. Jak się okazuje, trener chciałby trafić na Argentynę, Stany Zjednoczone i Kamerun. Przy takim scenariuszu interesujące byłoby szczególnie starcie z triumfatorami Copa America, ponieważ na boisku zobaczylibyśmy dwóch najlepszych piłkarzy na świecie według plebiscytu Złotej Piłki, czyli Lionela Messiego i Roberta Lewandowskiego.

MŚ 2022. Podział na koszyki przed losowaniem grup

Koszyk 1 : Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

: Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia Koszyk 2 : Holandia, Dania, Meksyk, Niemcy, USA, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja

: Holandia, Dania, Meksyk, Niemcy, USA, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja Koszyk 3 : Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja

: Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja Koszyk 4: Kanada, Kamerun, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Walia vs. Szkocja/Ukraina, Peru vs. ZEA/Australia, Kostaryka vs. Nowa Zelandia

