Jednogłośna decyzja! FIFA wprowadza nowe zasady na mundialu w Katarze

We wtorek reprezentacji Polski zapewniła sobie awans na piłkarskie mistrzostwa świata. Na piątek, 1 kwietnia zaplanowano natomiast losowanie fazy grupowej. Dlatego też do Kataru udał się Czesław Michniewicz wraz z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Zanim jednak doszło do tej ceremonii, FIFA przeprowadziła głosowanie, w którego wyniku dojdzie do zmiany regulaminu.

Biało-Czerwoni zwyciężyli w meczu barażowym ze Szwecją 2:0. Dzięki temu drużyna, której selekcjonerem jest Czesław Michniewicz, zapewniła sobie awans do finałów mistrzostw świata, które odbędą się w Katarze. Na piątek, 1 kwietnia działacze FIFA zaś zaplanowali uroczystą ceremonię losowania grup. Rozpocznie się ona o 18:00 czasu polskiego. Zanim jednak poznamy rywali reprezentacji Polski, wiemy już na pewno, że dojdzie do zmian w regulaminie. Mistrzostwa świata 2022. Czesław Michniewicz głosował za zmianami Przebywający w Dausze trener naszej kadry zdradził szczegóły wspomnianych zmian. Szkoleniowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że odbyło się głosowanie, na mocy którego na najbliższym mundialu selekcjonerzy będą mogli powołać aż 26 zawodników i dokonać pięciu zmian w jednym meczu. Dodał również, że była to jednomyślna decyzja wszystkich trenerów. Z pewnością ułatwi im to pracę. Polska podczas losowania znajdzie się w trzecim koszyku. Oznacza to, że Biało-Czerwoni mogą teoretycznie trafić na dwóch tuż mocniejszych przeciwników od siebie. Podział na wszystkie cztery koszyki wygląda następująco: Koszyk 1: Katar, Brazylia, Argentyna, Belgia, Francja, Portugalia, Anglia, Hiszpania Koszyk 2: USA, Meksyk, Urugwaj, Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Chorwacja Koszyk 3: Senegal, Maroko, Tunezja, Iran, Japonia, Korea Południowa, Serbia, Polska Koszyk 4: Kamerun, Ghana, Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska i trzy reprezentacje, które uzyskają awans w czerwcu

