Tak zareagował Czesław Michniewicz na wieść, z kim Polska zagra na mundialu. To wiele tłumaczy

Zaraz po losowaniu, które rozstrzygnęło które reprezentacje zagrają ze sobą w fazie grupowej katarskiego mundialu, o komentarz pokusił się Czesław Michniewicz. Trener Biało-Czerwonych powiedział, co sądzi o fakcie, że jego podopieczni zagrają z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

Czesław Michniewicz zadowolony z wyników losowania fazy grupowej MŚ 2022

Szkoleniowiec naszej kadry jeszcze przed losowaniem nie ukrywał, że chciałby zmierzyć się właśnie z Lionelem Messim i spółką, a teraz okazało się, iż dostanie taką możliwość – Bardzo cieszę się, że nie zagramy z zespołami z Europy. Z nimi mierzymy się na co dzień. Zagramy z drużynami z różnych kontynentów, za każdym razem to będzie inna piłka. Może zbliżona w przypadku Meksyku i Argentyny, lecz wciąż inna niż europejska – powiedział na antenie TVP Sport.

– Grupa jest bardzo atrakcyjna. Nie śledziłem na bieżąco piłki meksykańskiej, argentyńskiej, ale wiem, że wielu piłkarzy gra w Europie w świetnych klubach. O Arabii Saudyjskiej za dużo dzisiaj nie wiem, ale jest dużo czasu, aby się dobrze przygotować – dodał.

Z kim i dlaczego nie chciał grać na mundialu trener reprezentacji Polski?

W dalszej części rozmowy Michniewicz wymienił drużyny, z którymi nie chciał rywalizować. Chodziło o Francję i Danię oraz inne drużyny ze Starego Kontynentu. Argumentował to tak, że wszystkie te ekipy zbyt dobrze się znają, bo bardzo często ze sobą grają.

– Myślę, że trafiliśmy idealnie. To świetne zespoły, ale też dla kibiców będzie to duża atrakcja – stwierdził. Tak, jak dla Jacka Góralskiego starcia z Lionelem Messim, z czego trener zażartował na antenie, nawiązując do krewkiego charakteru defensywnego pomocnika.

