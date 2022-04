Z kim Polska zagra towarzysko przed mistrzostwami świata w Katarze? Nowe informacje z PZPN

Łukasz Wachowski zdradził plany reprezentacji Polski co do przygotowań do katarskiego mundialu. Chodzi o to, z kim zagrają Biało-Czerwoni w meczach towarzyskich tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata.

1 kwietnia w Dosze odbyła się uroczysta gala, podczas której wylosowano grupy piłkarskich mistrzostw świata. Podczas czempionatu, który odbędzie się późną jesienią 2022 roku, reprezentacja Polski zmierzy się z drużynami takimi jak Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska. Z tak egzotycznymi przeciwnikami Biało-Czerwoni mierzą się bardzo rzadko, więc w kontekście tych starć ważne będą również przygotowania. Łukasz Wachowski o przygotowaniach reprezentacji Polski do mundialu. Z kim zagramy? Na ich temat w programie „Pogadajmy o piłce” wypowiedział się Łukasz Wachowski. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej został zapytany o to, czy federacja poczyniła już jakieś plany dotyczące przygotowań do mundialu. Jak się okazuje, konkrety nie są jeszcze znane, ale działacz podzielił się pewnymi informacjami dotyczącymi meczów towarzyskich, które mają poprzedzić te na mistrzostwach świata. – Ostatni sparing możemy rozegrać 16 listopada – powiedział Wachowski. – Są już wstępne rozmowy. Naszym przeciwnikiem będzie najprawdopodobniej ktoś z Ameryki Południowej. Chcielibyśmy, aby to starcie zostało rozegrane w Polsce – dodał Sekretarz Generalny PZPN. Właściwie przygotowanie się mundialu będzie ważne również ze względu na nietypową porę rozgrywania turnieju. Dotychczas tego typu imprezy zawsze w trakcie polskiego lata, w przerwie między sezonami. Tym razem ma być inaczej. Mistrzostwa świata rozpoczną się w drugiej połowie listopada, a skończą tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Katar 2022. Terminarz meczów reprezentacji Polski w fazie grupowej mistrzostw świata Polska vs Meksyk, 22 listopada 17:00

Polska vs Arabia Saudyjska, 26 listopada 14:00

Polska vs Argentyna, 30 listopada 20:00 Czytaj też:

Piękny gest ze strony Legii Warszawa. Znamy termin charytatywnego meczu z Dynamem Kijów