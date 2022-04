Reprezentant Polski założył specjalną koszulkę. Pochwalił się po meczu zdjęciem

Jakub Moder jeszcze pod koniec marca cieszył się z awansu reprezentacji Polski na mundial w Katarze. Niecały tydzień później Biało-Czerwony zerwał więzadła krzyżowe przednie i rozpoczął walkę o jak najszybszy powrót do pełnej sprawności. Wyrazy wsparcia popłynęły strumieniami, a jednym z głosów był ten należący do Tymoteusza Puchacza.

Reprezentacja Polski. Tymoteusz Puchacz wspiera swojego kolegę

Głuchym na cierpienie swojego kolegi nie mógł być Tymoteusz Puchacz, który zna Jakuba Modera jeszcze z czasów gry w Lechu Poznań. Obaj panowie trzymali się w Kolejorzu razem i choć teraz dzielą ich znaczące kilometry, dalej wspierają się w swoich karierach.

Tymoteusz Puchacz po meczu swojego Trabzonsporu z Besiktasem opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym piłkarz ubrany jest w specjalną koszulkę. „Modziu, trzymaj się! Wrócisz silniejszy, braciszku” – głosił odręcznie napisany na niej tekst. W opisie do zdjęcia Puchacz zapewniał jeszcze swojego przyjaciela, że „wszystko będzie dobrze”.

Sprawa jednak nie jest kolorowa. Zerwane więzadła krzyżowe przednie to poważna kontuzja, która wymaga wielu miesięcy ciężkiej rehabilitacji, by wrócić do pełni sił. Walka toczyć się będzie o mundial w Katarze, w awansie do którego Jakub Moder miał czynny i ważny udział.

