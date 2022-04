Michniewicz zdradził szczegóły ws. Modera. Polak zdąży na mundial?

Jakub Moder brał czynny udział w eliminacjach do mistrzostw świata i między innymi dzięki niemu Polacy zdobyli bilety na mundial w Katarze. Biało-Czerwony rozegrał do tej pory 20 spotkań z Orzełkiem na piersi i strzelił dwa gole, z czego jeden na Wembley, podczas przegranego meczu z Anglikami. Niestety tuż po świętowaniu upragnionego awansu pomocnik zerwał więzadła w meczu ligowym Premier League.

Czesław Michniewicz o kontuzji Modera. Są nowe informacje

Czesław Michniewicz w Porannej rozmowie RMF FM przekazał nowe informacje w sprawie Jakuba Modera. Na początek selekcjoner przypomniał, że u zawodnika doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie. – Można operować na kilka sposobów. Jedna z metod daje szansę Moderowi zdążyć na mistrzostwa świata w Katarze.

Chwilę później szkoleniowiec wytłumaczył pobieżnie działanie tej metody. – Więzadło uszkodzone obiera się z więzadła rzepki, to się szybciej organizm adoptuje i jest szansa, że półtora miesiąca przed mundialem Kuba wróci do treningów – zapowiedział selekcjoner, zaznaczając, że medycyna to nie matematyka i niczego nie można być pewnym na 100 proc. – Najpierw Kuba musi zdecydować, gdzie tę operację przeprowadzić i gdzie się będzie rehabilitował. Najlepsze warunki do rehabilitacji miałby w Polsce – ocenił Michniewicz.

Polska na mundialu w Katarze

Reprezentacja Polski zmierzy się na mundialu w Katarze z Meksykiem, Arabia Saudyjską i Argentyną. Podopieczni Czesława Michniewicza rozpoczną zmagania 22 listopada, a ostatni grupowy mecz odbędzie się 30 listopada.

