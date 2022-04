Jakub Moder zerwał więzadło. Ceniony ortopeda ocenia szansę na jego grę w mistrzostwach świata

Jakub Moder to bez wątpienia jeden z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. Swoją klasę potwierdził między innymi w starciu barażowym ze Szwecją, gdzie jako rozgrywający zachowywał duży spokój, co bardzo pomogło Biało-Czerwonym w wywalczeniu awansu na mundial. Nie wiadomo jednak, czy wychowanek Kolejorza będzie w stanie zagrać na mistrzostwach świata w Katarze.

Jakub Moder zerwał więzadło. Ceniony ortopeda mówi, czy zdąży na mistrzostwa świata

Wątpliwość ta dotyczy kontuzji, której doznał w ostatnim meczu Premier League. Moder nie spędził na murawie wielu minut – pojawił się na niej w 82. i już po kilku chwilach upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Trzymał się za kolano, co już wyglądało źle. Czarny scenariusz potwierdził się po badaniach, które przeszedł następnego dnia. Rozgrywający zerwał więzadło przednie w kolanie.

Czy w takim razie będzie do dyspozycji Czesława Michniewicza na turniej w Katarze? O tym opowiedział doktor Robert Śmigielski. – Obecnie rekomenduje się dłuższy czas rehabilitacji. W przeszłości zauważono, że w 40 procentach przypadków po rekonstrukcji więzadła rwały się ponownie: albo w tej samej nodze, albo w drugiej. W związku z tym zaleca się, by zawodnik miał więcej czasu. Pół roku to absolutne minimum – stwierdził ceniony ortopeda, cytowany przez portal meczyki.pl.

– Teoretycznie, tak bardzo na styk, przy bardzo optymalnym rozwiązaniu, jego powrót przed mistrzostwami jest możliwy. Ale trzeba pamiętać, że to kawał ciężkiej pracy – dodał lekarz.

