Jakub Moder przeżywa ciężkie chwile. Piłkarz wystosował do kibiców wiadomość

Reprezentacja Polski w ładnym stylu awansowała na mistrzostwa świata w Katarze, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Biało-Czerwoni pokonali w finale baraży Szwedów 2:0 po bramkarz Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W spotkaniu brał udział Jakub Moder, który niecały tydzień później niestety zaliczył fatalną kontuzję, wykluczającą go z gry na około pół roku.

Czesław Michniewicz o kontuzji Modera

O kontuzji Jakuba Modera wypowiedział się selekcjoner reprezentacji Czesław Michniewicz w Porannej rozmowie RMF FM. – Można operować na kilka sposobów. Jedna z metod daje szansę Moderowi zdążyć na mistrzostwa świata w Katarze – mówił szkoleniowiec naszej kadry. – Więzadło uszkodzone obiera się z więzadła rzepki, to się szybciej organizm adoptuje i jest szansa, że półtora miesiąca przed mundialem Kuba wróci do treningów – zapowiedział selekcjoner, zaznaczając, że medycyna to nie matematyka i niczego nie można być pewnym na 100 proc.

Moder z wiadomością do kibiców

Jakub Moder w końcu przemówił po pechowej kontuzji, złapanej podczas pierwszego meczu ligowego po powrocie ze zgrupowania. „Ciężko mi cokolwiek napisać w takim momencie” – przyznał na swoim Instagramie zawodnik. „Jeszcze kilka dni temu przeżywałem najlepsze momenty w moim życiu, a teraz jestem po fatalnej diagnozie i przed operacją” – opisał swoją sytuację zawodnik.

„Długa droga przede mną, ale zrobię wszystko, by jak najszybciej wrócić na boisko. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i wiadomości. Bardzo to doceniam. Widzimy się za pół roku” – zakończył swój wpis Polak. Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczynają się 21 listopada, więc zgrupowanie najpewniej zostanie zaplanowane już tydzień wcześniej. Według prognozy Michniewicza i zapowiedzi samego zawodnika, trzeba liczyć, że Moder wróci na boisko wraz z początkiem października.

