Nowe informacje ws. kontuzji Jakuba Modera. Doszło do zmiany planów

Przypomnijmy, Jakub Moder podczas rozgrywanego 2 kwietnia meczu ligowego Brighton z Norwich zerwał więzadła krzyżowe w kolenie. Początkowo zakładano, że pomocnik reprezentacji Polski przejdzie operację we Włoszech, o czym informował na kanale portalu Meczki.pl Czesław Michniewicz. – Plan jest taki, że przejdzie zabieg prawdopodobnie we Włoszech u profesora Marianiego. Wróci do siebie, do Brighton, będzie tam przechodził rehabilitację – tłumaczył selekcjoner.

Plany uległy jednak zmianie, co przekazał Tomasz Włodarczyk. – Jakub Moder przejdzie operację w środę i odbędzie się ona w Anglii u doktora Andy'ego Williamsa. To znany chirurg, który operował choćby Virgila van Dijka – poinformował dziennikarz.

Reprezentacja Polski. Kiedy wróci Jakub Moder?

Kontuzja Modera stawia pod znakiem zapytania jego występ na mistrzostwach świata w Katarze. Doktor Robert Śmigielski cytowany przez Meczyki.pl zauważył, że przy tego typu urazach zaleca się dłuższą rehabilitację, ponieważ w 40 proc. przypadków zawodnicy po rekonstrukcji więzadeł po raz kolejny doznawali takiej samej kontuzji. – W związku z tym zaleca się, by zawodnik miał więcej czasu. Pół roku to absolutne minimum – stwierdził ceniony ortopeda.

Dr Śmigielski nie przekreśla jednak szans Modera w kontekście tegorocznych mistrzostw świata, które rozpoczną się 21 listopada. – Teoretycznie, tak bardzo na styk, przy bardzo optymalnym rozwiązaniu, jego powrót przed mistrzostwami jest możliwy. Ale trzeba pamiętać, że to kawał ciężkiej pracy – dodał.