Ważne informacje ws. reprezentacji Polski. Zmiany czekają na zatwierdzenie UEFA

Reprezentacja Polski nie musi się juz martwić o awans na mistrzostwa świata w Katarze, ponieważ w ładnym stylu wywalczyła go sobie podczas starcia ze Szwecją. Swojej drogi na mundial nie zakończyli jednak jeszcze zawodnicy Walii, którzy w finałowym spotkaniu zmierzą się ze Szkocją lub Ukrainą. Z racji tego, że Walijczycy są z nami w grupie 4 dywizji A Ligi Narodów, dotychczasowy kalendarz musi ulec zmianie.

Reprezentacja Polski. Zmiany w terminarzu Ligi Narodów

PZPN ustalił, że zaplanowane spotkanie Ligi Narodów przeciwko Walii odbędzie się 1 czerwca, czyli dwa dni wcześniej, niż pierwotnie było to planowane. Mecz zostanie rozegrany na stadionie we Wrocławiu. W związku z tym inne czerwcowe terminy ulegną zmianie. Terminarz musi jeszcze potwierdzić organizator Ligi Narodów, czyli UEFA, która ustala daty w porozumieniu z FIFA, gdyż to ta druga organizacja jest z kolei odpowiedzialna za baraże do MŚ w Katarze.

Przypomnijmy, że oprócz Walii mamy w swojej grupie jeszcze Belgię i Holandię. Pierwsza drużyna zagra w finałach rozgrywek, druga i trzecia się utrzymają, a czwarta spadnie do dywizji B.

Nowy terminarz spotkań Polaków:

1 czerwca Polska – Walia (Wrocław)

8 czerwca Belgia – Polska (Bruksela)

11 czerwca Holandia – Polska (Rotterddam)

14 czerwca Polska – Belgia (Warszawa)

22 września Polska – Holandia (lokalizacja do ustalenia)

25 września Walia – Polska (Cardiff)

