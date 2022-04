Reprezentant Polski przeszedł operację. Piłkarz pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Jakub Moder pod koniec marca zagrał w meczu reprezentacji Polski ze Szwecją, którego stawką był awans na mistrzostwa świata, a kilka dni później podczas ligowego meczu odniósł poważną kontuzję. W starciu Brighton z Norwich pomocnik zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co pod znakiem zapytania stawia wyjazd zawodnika na mundial. 23-latek przeszedł już jednak zabieg i wkrótce rozpocznie rehabilitację. „Operacja udana. Zbieram siły i wracam do pracy” – poinformował 13 kwietnia, dołączając zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Koledzy wspierają Jakuba Modera

Przypomnijmy, po odniesieniu kontuzji Moder dodał wpis, w którym przyznał, że pod koniec marca „przeżywał najlepsze chwile w swoim życiu”, a kilka dni później był już po fatalnej diagnozie i przed zabiegiem. „Długa droga przede mną, ale zrobię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić na boisko! Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i wiadomości, bardzo to doceniam” – napisał.

Gracz Brighton w walce o powrót na boisko może liczyć na wsparcie innych zawodników. Słowa otuchy pod wpisami dodawanymi przez Modera zostawili m.in. Arkadiusz Milik, Matty Cash, Krzysztof Piątek, Wojciech Szczęsny, Sebastian Szymański, Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak i Krystian Bielik, a także koledzy z angielskiego zespołu: Shane Duffy, TJ Richards czy Marc Cucurella.

Reprezentacja Polski. Jakub Moder zdąży na mundial?

Wciąż nie wiadomo, czy Moder zdąży wrócić do pełni sił przed mistrzostwami świata. Doktor Robert Śmigielski cytowany przez Meczyki.pl podkreślił, że przy tego typu kontuzjach zaleca się dłuższą rehabilitację, ponieważ w 40 proc. przypadków sportowcy po rekonstrukcji więzadeł po raz kolejny doznawali takiej samej kontuzji. – W związku z tym zaleca się, by zawodnik miał więcej czasu. Pół roku to absolutne minimum – stwierdził ceniony ortopeda.

Dr Śmigielski nie przekreśla jednak szans Modera na wyjazd na mundial. – Teoretycznie, tak bardzo na styk, przy bardzo optymalnym rozwiązaniu, jego powrót przed mistrzostwami jest możliwy. Ale trzeba pamiętać, że to kawał ciężkiej pracy – dodał.

