PZPN otrzyma ogromne pieniądze za awans na mundial. Kulesza zdradził, ile dostanie Sousa

Pod koniec marca reprezentacja Polski pokonała w finale baraży Szwecję 2:0 i awansowała do mistrzostw świata w Katarze. Na mundialu, który rozpocznie się w listopadzie Biało-Czerwoni zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Za zakwalifikowanie się na turniej FIFA wypłaci PZPN-owi 10,5 miliona dolarów.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Cezary Kulesza przyznał, że pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone. Zdradził także, że wszyscy finaliści mistrzostw świata otrzymają 9 milionów dolarów oraz dodatkowe 1,5 miliona dolarów, które mają zostać przeznaczone na przygotowanie się do najważniejszej w tym roku piłkarskiej imprezy. Co więcej, część puli trafi w pierwszej kolejności bezpośrednio do naszych reprezentantów oraz sztabu trenerskiego. Prezes PZPN nie ujawnił jednak, jaka będzie to kwota. – To informacja poufna – mówił.

Od kilku tygodni media spekulowały, ile pieniędzy może otrzymać Paulo Sousa. Portugalski szkoleniowiec prowadził Biało-Czerwonych we wszystkich, dziesięciu spotkaniach eliminacyjnych. Polacy zajęli drugie miejsce w grupie, dlatego musieli grać w barażach. Na początku roku 51-latek zdecydował się rozwiązać umowę z PZPN-em i został nowym trenerem brazylijskiego Flamengo. Nowym selekcjonerem zaś został Czesław Michniewicz.

– Sousa nie dostanie nawet na frytki. Kiedy postanowił opuścić reprezentację Polski i wyjechać do Brazylii, zaczęły się trudne negocjacje dotyczące warunków rozwiązania umowy – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Ponadto prezes PZPN stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby Paulo Sousa mógłby zgłosić roszczenia, co do wypłaconej przez FIFA premii. – Nie mamy z nim już nic wspólnego, ani w sprawach prawnych, ani finansowych. Jakkolwiek by było, sam pozbawił się wysokiej premii – zaznaczył.

