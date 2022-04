Czesław Michniewicz w czerwcu powoła debiutanta. Chodzi o duży młody talent

Czesław Michniewicz nie zamierza odpuszczać walki o grę Gabriela Sloniny dla reprezentacji Polski. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa kolejne tournée. Wiadomo, że jednym z najważniejszych punktów jego wyprawy było spotkanie właśnie z siedemnastoletnim golkiperem.

Gabriel Slonina zostanie powołany przez Czesława Michniewicza do kadry Polski

– Wręczyłem mu koszulkę reprezentacji z numerem jeden i orzełkiem. Był bardzo dumny i wzruszony naszą rozmową. On jest bardzo zainteresowany grą w naszej kadrze. Wiemy, że Stany Zjednoczone też go kuszą. Myślę jednak, że jesteśmy na dobrej drodze, by występował dla nas – wyznał Michniewicz na antenie Radia ZET.

Teraz amerykańskie media poniekąd potwierdzają, że istnieje duża szansa, aby wychowanek Chicago Fire rzeczywiście wystąpił w Biało-Czerwonych barwach. Informacjami na ten temat podzielił się dziennikarz Tom Bogert. – Polska zamierza powołać Gabriela Sloninę do swojej seniorskiej drużyny narodowej. Nie wiadomo jednak, czy ten przyjmie zaproszenie na zgrupowanie, czy nie – zaasekurował się redaktor „Four Four Two” i „The Guardian”.

Gabriel Slonina wciąż nie zdecydował, dla której reprezentacji zagra

Już wcześniej Maciej Chorążyk z PZPN-u zdradzał, że młody golkiper obiecał, iż stawi się na kadrze, jeśli otrzyma powołanie do zespołu młodzieżowego. W najbliższym czasie takowe jednak się nie odbędzie, dlatego należy spodziewać się, prędzej pojawi się na zgrupowaniu drużyny Czesława Michniewicza.

Już wcześniej natomiast Slonina przyjął zaproszenie ze strony kadry USA, aczkolwiek nie zagrał w drużynie Tima Howarda. Grudniowy sparing Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną spędził na ławce rezerwowych.

