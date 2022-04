Czesław Michniewicz postawił mu ultimatum. Musi to zrobić, by zasłużyć na miejsce w kadrze

Czesław Michniewicz wyruszył na kolejne tournée, w trakcie którego znów spotyka się z reprezentantami Polski. Za pierwszym razem krążył głównie po Europie i wizytował u najważniejszych zawodników dla naszej kadry. Teraz jednak postanowił wybrać się za ocean, a konkretnie do USA, gdzie gra kilku potencjalnych kadrowiczów.

Czesław Michniewicz urządził tournée po Stanach Zjednoczonych

Wiadomo już, że selekcjoner spotkał się między innymi z Gabrielem Sloniną. Młody bramkarz Chicago Fire wciąż waha się co do tego, czy grać dla Polski, czy jednak dla Stanów Zjednoczonych.

Tuż po tym spotkaniu Michniewicz udał się do Nowego Jorku. Tam obejrzał ostatnie spotkanie pucharowe New York Red Bulls z Hartford Athletic. Ekipa „Metro” zwyciężyła 2:1, a przez godzinę na boisku był Patryk Klimala. To właśnie z tym zawodnikiem już kolejnego dnia rozmawiał nasz trener.

Co musi zrobić Patryk Klimala, by zagrać w reprezentacji Polski?

Jak dotąd wychowanek Jagiellonii Białystok nie zaistniał w seniorskiej kadrze, aczkolwiek niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości to się zmieni. Michniewicz postawił przed nim jeden warunek, o którym wspomniał w rozmowie z portalem sport.pl. – Patryk jest wśród sześciu napastników, których obserwujemy. Tylko musi zacząć strzelać gole, bo się ostatnio zablokował – dodał selekcjoner Biało-Czerwonych.

Faktycznie Klimala w ostatnim czasie nie radzi sobie najlepiej pod bramką przeciwnika. W tym sezonie trafił do siatki w meczu ligowym zaledwie raz – w pierwszej kolejce z San Jose Earthquakes. W kolejnych sześciu ta sztuka mu się nie udała, choć grał regularnie. Dużo lepiej szło mu natomiast w 2021 roku, kiedy w 30 spotkaniach zanotował osiem trafień i sześć asyst.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia z Włoch. Piotr Zieliński na celowniku wielkiego klubu!