Skandaliczne słowa włoskiego dziennikarza o Nicoli Zalewskim. Powód jest absurdalny

Nicola Zalewski w ostatnich tygodniach stał się kluczowym zawodnikiem AS Romy. Jose Mourinho odważnie postawił na wychowanka rzymskiego klubu, a ten odwdzięcza się bardzo dobrą grą. Co ciekawe jednak nie wszyscy cieszą się z takiego rozwoju zdarzeń.

Nicola Zalewski błysnął w półfinale Ligi Konferencji

Szczególnie świetnie poszło mu w ostatnim starciu Wilków w półfinale Ligi Konferencji. Te mierzyły się w nim z Leicester City i choć ostatecznie padł remis, akurat reprezentant Polski spisał się bardzo dobrze. To właśnie on wypracował jedyną bramkę dla drużyny gości dzięki znakomitej akcji. Wahadłowy najpierw minął jednego przeciwnika, przebiegł kilkanaście metrów z futbolówką przy nodze, przedryblował kolejnego, a następnie podał prostopadle do Pellegriniego, który zdobył bramkę. Poza tym Zalewski wyróżniał się również w wielu innych aspektach.

Po meczu natomiast udzielił krótkiego wywiadu, w którym przyznał, że miał możliwość gry w reprezentacji Włoch, ale w pełni czuje się Polakiem i dlatego zdecydował się na biało-czerwone barwy.

Szokujący komentarz włoskiego dziennikarza na temat Nicoli Zalewskiego

To rozwścieczyło jednego z włoskich dziennikarzy, który napisał na Twitterze okrutny komentarz do słów wychowanka klubu ze stolicy Italii. „Zalewski wszystko zawdzięcza Włochom i Romie, ale wybrał grę dla Polski, ponieważ czuje się „w 100 proc. Polakiem”. Talent to jednak za mało, to wdzięczność robi różnicę. Jako romanista życzę mu krótkiej kariery” – stwierdził Antonello De Pierro.

Jak na razie w zespole Biało-Czerwonych wahadłowy rozegrał zaledwie jeden mecz. Stało się tak za kadencji Paulo Sousy, a pojawił się on na murawie w starciu z San Marino. Kolejne dobre występy w ekipie Wilków mogą jednak zaowocować kolejnym powołaniem do seniorskiej kadry, tym razem od Czesława Michniewicza.

